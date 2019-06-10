Всемирный банк перечислил риски для российской экономики

Всемирный банк подготовил доклад о российской экономике, в котором перечислил главные внешние и внутренние риски для нее в 2019 году.

Среди внешних факторов риска названы вероятное расширение антироссийских санкциях, пессимистические настроения на рынках развивающихся стран и ухудшение условий мировой торговли, а также падение цен на нефть.

«Стремительное наращивание темпов розничного кредитования может поставить под угрозу финансовую стабильность в случае ухудшения макроэкономической ситуации», — указано в докладе.

При этом аналитики Всемирного банка не считают ситуацию кризисной, отмечая, что кредитование растет медленнее, чем в 2012—2013 годах, и при этом отсутствуют признаки роста проблемных кредитов, а процентные ставки ниже, — соответственно, повысились возможности домохозяйств по обслуживанию долга.

В докладе говорится, что почти все розничные кредиты в России практически целиком деноминированы в рублях, а значит, защищены от валютного риска.

Еще одним вероятным негативным фактором аналитики ВБ считают реализацию масштабных нацпроектов, от которых напрямую зависит рост инвестиций, пишет polit.ru.

Если какие-то из рисков сбудутся, Россия не сможет достичь даже 1,2-процентного роста ВВП, прогнозируемого аналитиками банка.