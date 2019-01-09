Всемирный банк ухудшил прогноз развития экономики России

При этом в 2018 году экономика России превзошла ожидания экспертов ВБ: она выросла на 1,6%, а не на 1,5%, как предсказывали специалисты в июне 2018 года.
В 2020 и 2021 годах российский ВВП увеличится на 1,8%, согласно прогнозу.
ВБ также на 0,1 процентного пункта ухудшил оценку роста мирового ВВП в 2019 году — до 2,9%. В 2020 и 2021 годах этот показатель будет расти с темпов в 2,8%, полагают аналитики.
Также ВБ выпустил докладе под названием «Перспективы омрачаются». В нем эксперты предупреждают, что страны-экспортеры сырьевых товаров ждут сложности. Также непросто будет развивающимся странам. Россия входит в обе категории. Из-за этого сокращение масштабов бедности будет под угрозой, предупреждают эксперты и советуют в такой ситуации инвестировать в людей.