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Экономика
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Всемирный банк ухудшил прогноз развития экономики России

Российская экономика в 2019 году вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ). Ранее там ожидали, что ВВП России за это время увеличится на 1,8%, передают «Ведомости».

На заводе "Квантсервер".
На заводе "Квантсервер".
Олег Богданов

При этом в 2018 году экономика России превзошла ожидания экспертов ВБ: она выросла на 1,6%, а не на 1,5%, как предсказывали специалисты в июне 2018 года.

В 2020 и 2021 годах российский ВВП увеличится на 1,8%, согласно прогнозу.

ВБ также на 0,1 процентного пункта ухудшил оценку роста мирового ВВП в 2019 году — до 2,9%. В 2020 и 2021 годах этот показатель будет расти с темпов в 2,8%, полагают аналитики.

Также ВБ выпустил докладе под названием «Перспективы омрачаются». В нем эксперты предупреждают, что страны-экспортеры сырьевых товаров ждут сложности. Также непросто будет развивающимся странам. Россия входит в обе категории. Из-за этого сокращение масштабов бедности будет под угрозой, предупреждают эксперты и советуют в такой ситуации инвестировать в людей.

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