Всплеск спроса россиян на карты «Мир» зафиксировали банки

Клиенты ВТБ за последнюю неделю открыли на 15% больше карт «Мир», чем неделей ранее. Всего с момента начала эмиссии ВТБ выпустил 11,8 млн карт «Мир».
По предварительным данным Газпромбанка, с 24 февраля объемы ежедневной эмиссии розничных карт «Мир» выросли в 3−5 раз.
МКБ с 24 февраля зафиксировал увеличение эмиссии карт «Мир» более чем в два раза.
«Спрос на выпуск карт „Мир“ связан, в первую очередь, с восприятием НСПК как стабильного национального бренда, работающего на собственной инфраструктуре Банка России», — считает руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.
О платежной системе и трудностях
НСПК — одна из наиболее свежих национальных платежных систем, которая создавалась с учетом современных технологий и стандартов развития отрасли, поэтому карты «Мир» во многом обладают схожим функционалом с картами МПС, объясняет Кривошея.
«Трудности (в использовании) могут возникнуть на этапе распространенности сети приема, особенно в международных магазинах, сайтах и других местах оплаты. Однако это зависит от успешности бизнес-развития платежной системы», — отметил эксперт.