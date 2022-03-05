Всплеск спроса россиян на карты «Мир» зафиксировали банки

Крупные российские банки зафиксировали рост выпуска национальных платежных карт «Мир» с 24 февраля на фоне введения санкций против российских банков, рассказали РБК представители ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, МКБ и Росбанка.

Клиенты ВТБ за последнюю неделю открыли на 15% больше карт «Мир», чем неделей ранее. Всего с момента начала эмиссии ВТБ выпустил 11,8 млн карт «Мир».

По предварительным данным Газпромбанка, с 24 февраля объемы ежедневной эмиссии розничных карт «Мир» выросли в 3−5 раз.

МКБ с 24 февраля зафиксировал увеличение эмиссии карт «Мир» более чем в два раза.

«Спрос на выпуск карт „Мир“ связан, в первую очередь, с восприятием НСПК как стабильного национального бренда, работающего на собственной инфраструктуре Банка России», — считает руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

О платежной системе и трудностях

НСПК — одна из наиболее свежих национальных платежных систем, которая создавалась с учетом современных технологий и стандартов развития отрасли, поэтому карты «Мир» во многом обладают схожим функционалом с картами МПС, объясняет Кривошея.