Встреча партнеров: визит делегации из Монголии в компанию «Агроцентр»

8 апреля состоялся визит делегации из Монголии, во главе с Генеральным консулом Монголии в г. Кызыле — Ч. Ганболд в компанию « Агроцентр ».

Во время встречи были обсуждены вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, которое было налажено в 2019 году в рамках участия представителей ООО «Агроцентр» в бизнес-миссии в Монголии (г. Улан-Батор) под председательством заместителя Председателя Правительства Алтайского края А.Н. Лукьянова. По итогам встречи с руководителем департамента сельского хозяйства Монголии было заключено соглашение о поставке на их территорию сельскохозяйственной техники собственного производства ООО «Агроцентр». За два года осуществлены отгрузки посевных комплексов и культиваторов различных модификаций.

Сотрудничество компании «Агроцентр» и Монголии обещает быть плодотворным при заинтересованности сторон. Техника под FeatAgro уже несколько лет реализуется за рубежом и по результатам работы за 2019 год компания «Агроцентр» заняла второе место в номинации «Лучший экспортер года в сфере промышленности». При этом развивается компания в тесном сотрудничестве с органами государственной власти и активно участвует в государственных программах финансирования федерального и краевого уровней. В частности, техника производства ООО «Агроцентр» успешно реализуется по постановлению Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1432, а также по различным программам федеральной лизинговой компании АО «Росагролизинг», и других лизинговых компаний, по программам субъектов РФ. На территории Республики Казахстан техника Feat Agro реализуется по программам АО «КазАгроФинанс».

Визит делегации из Монголии. Компания «Агроцентр»

Двадцатилетний опыт и мощные производственные ресурсы обеспечивают необходимую базу для существенного расширения не только географии продаж, но и расширение модельного ряда сельхозтехники. На данный момент на предприятии выпускается свыше 80 моделей сельхозтехники различного назначения под торговой маркой Feat Agro. Последние 5 лет компания входит в десятку крупнейших производителей с/x техники в России.

Особое значение при подготовке к полевым работам имеет обеспечение качественной, функциональной и производительной сельскохозяйственной техникой. О чем и заботится компания «Агроцентр», поставляя своим партнерам надежные машины для выполнения большинства технологических операций в сельском хозяйстве.