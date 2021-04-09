9 апреля 2°C
﻿
Экономика
33

Встреча партнеров: визит делегации из Монголии в компанию «Агроцентр»

8 апреля состоялся визит делегации из Монголии, во главе с Генеральным консулом Монголии в г. Кызыле — Ч. Ганболд в компанию «Агроцентр».

Визит делегации из Монголии.
Визит делегации из Монголии.
Компания «Агроцентр»

Во время встречи были обсуждены вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, которое было налажено в 2019 году в рамках участия представителей ООО «Агроцентр» в бизнес-миссии в Монголии (г. Улан-Батор) под председательством заместителя Председателя Правительства Алтайского края А.Н. Лукьянова. По итогам встречи с руководителем департамента сельского хозяйства Монголии было заключено соглашение о поставке на их территорию сельскохозяйственной техники собственного производства ООО «Агроцентр». За два года осуществлены отгрузки посевных комплексов и культиваторов различных модификаций.

Сотрудничество компании «Агроцентр» и Монголии обещает быть плодотворным при заинтересованности сторон. Техника под FeatAgro уже несколько лет реализуется за рубежом и по результатам работы за 2019 год компания «Агроцентр» заняла второе место в номинации «Лучший экспортер года в сфере промышленности». При этом развивается компания в тесном сотрудничестве с органами государственной власти и активно участвует в государственных программах финансирования федерального и краевого уровней. В частности, техника производства ООО «Агроцентр» успешно реализуется по постановлению Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1432, а также по различным программам федеральной лизинговой компании АО «Росагролизинг», и других лизинговых компаний, по программам субъектов РФ. На территории Республики Казахстан техника Feat Agro реализуется по программам АО «КазАгроФинанс».

Визит делегации из Монголии.
Визит делегации из Монголии.
Компания «Агроцентр»

Двадцатилетний опыт и мощные производственные ресурсы обеспечивают необходимую базу для существенного расширения не только географии продаж, но и расширение модельного ряда сельхозтехники. На данный момент на предприятии выпускается свыше 80 моделей сельхозтехники различного назначения под торговой маркой Feat Agro. Последние 5 лет компания входит в десятку крупнейших производителей с/x техники в России.

Особое значение при подготовке к полевым работам имеет обеспечение качественной, функциональной и производительной сельскохозяйственной техникой. О чем и заботится компания «Агроцентр», поставляя своим партнерам надежные машины для выполнения большинства технологических операций в сельском хозяйстве.

  • Новости компаний
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость