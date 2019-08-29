ВТБ Факторинг на 80% увеличил объем финансирования компаний Сибири

По итогам первого полугодия 2019 года ВТБ Факторинг профинансировал компании Сибирского федерального округа на общую сумму более 34 млрд рублей, что на 80% превышает результат за аналогичный период 2018 года. Общее количество оплаченных поставок выросло на 65% и превысило 6100 единиц.