ВТБ: господдержка увеличила на 60% продажи автокредитов в Алтайском крае

За январь 2021 года ВТБ предоставил жителям Алтайского края кредитов на покупку автомобиля на сумму 44 млн рублей. Это на 60% превышает объем продаж января 2020 года. Важную роль в восстановлении спроса после пандемии играет программа господдержки, на долю которой в январе пришлась четверть продаж автокредитов банка в регионе.

В целом по стране ВТБ за первый месяц года выдал 7,3 тысячи автокредитов на сумму более 7 млрд рублей. Это на 30% по количеству и на 60% по объему выше результатов января 2020 года. Доля кредитов, выданных в рамках программы господдержки, превысила 40%.

Владимир Высоцкий,

начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ:

— Решение о продлении условий госпрограммы по автокредитованию на 2021 год стало серьезным фактором, повлиявшим на резкий рост продаж в начале этого года. Клиентов привлекает 10%-ный дисконт от стоимости нового автомобиля (в регионах ДФО скидка увеличивается до 25%), расширенные лимиты по цене транспортного средства, а также дополнительные льготы для социальных категорий граждан. Только в январе ВТБ выдал по ней 3 тысячи кредитов на 2 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, чем в январе 2020 года. С учетом потенциального роста цен на автомобили в 2021 году продление госпрограммы является своевременным и разумным решением, способным поддержать продажи новых транспортных средств для населения.

В общем объеме выдач наибольшую динамику по сравнению с прошлым январем показали кредиты на новые автомобилей — их доля составила более 85%, за год увеличившись в полтора раза по числу сделок и в 1,8 раза по объему. При этом существенно — в 6 раз — выросла доля сделок без передачи авто в залог банку, что связано с запуском ВТБ в начале 2020 года специальной программы беззалогового автокредитования и последующим улучшением условий по ней.

Общий размер среднего чека по автокредиту в январе 2021 года вырос в сравнении с прошлым январем на четверть и превысил 970 тыс. рублей. При этом в Алтайском крае он составил 850 тыс руб., снизившись по сравнению с январем 2020 года на 4%. Самыми популярными марками у клиентов являются LADA, Hyundai и KIA. Городами-лидерами по объемам выданных автокредитов в январе стали Москва (2,2 млрд руб.), Санкт-Петербург (697 млн), Краснодар (345 млн), Казань (264 млн), Уфа (218 млн).

ВТБ входит в число лидеров в сегменте автокредитования. По итогам 2020 года банк выдал более 90 тыс. кредитов более чем на 80 млрд рублей. Портфель автокредитов ВТБ на начало 2021 г. превысил 115 млрд рублей.

Банк ВТБ (ПАО)