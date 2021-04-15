ВТБ: госпрограмма ФОТ 2.0 позволила сохранить 14 тысяч рабочих мест в Алтайском крае и Республике Алтай

ВТБ погасил задолженность 324 предпринимателей и юридических лиц Алтайского края и Республики Алтай, оформивших в 2020 году кредиты на возобновление деятельности под 2% годовых. Таким образом, 94% заемщиков банка в этих регионах выполнили условия госпрограммы, сохранив около 14 тысяч рабочих мест.

Госпрограмма кредитования предприятий на возобновление деятельности ФОТ 2.0 была запущена 1 июня прошлого года для поддержки наиболее пострадавших от влияния пандемии коронавируса отраслей экономики. В Алтайском крае и Республике Алтай льготные кредиты в рамках госпрограммы получили 345 клиентов ВТБ, оформив займы на общую сумму 1,4 млрд рублей. Предприятиям, сохранившим до 1 апреля 2021 года более 90% или до 80% рабочих мест, ВТБ погасил кредитную задолженность полностью или в размере 50% соответственно.

В марте 2021 года ВТБ начал прием заявок по госпрограмме на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0. Она предназначена для предприятий, ранее получивших кредиты по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) и состоящих в специальных реестрах НКО или ведущих деятельность в одной или нескольких отраслях экономики, требующих поддержки (постановление Правительства РФ № 279). На текущий момент 23 компании Алтайского края и Республики Алтай уже оформили в ВТБ льготные кредиты под 3% годовых.

Банк ВТБ (ПАО)