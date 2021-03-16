ВТБ нарастил выдачу розничных кредитов в регионах Алтая на четверть

За 2020 год ВТБ предоставил частным клиентам Алтайского края и Республики Алтай заемных средств на сумму более 23 млрд рублей, что на 26% превышает результат предыдущего года.

Драйвером роста розничного бизнеса в 2020 году стала ипотека. По сравнению с 2019 годом объем выдач жилищных кредитов ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай увеличился на 45% до 12,3 млрд рублей. Банк обеспечил жильем более 7,5 тысяч семей. На продажи оказали влияние программа господдержки, снижение ставок и цифровизация ипотечного бизнеса.

На фоне комфортных условий по ипотеке заемщики пользовались возможностью снижения ставок по программам рефинансирования. С их помощью более 2,1 тысячи семей снизили свою платежную нагрузку — на рефинансирование приходится 28% жилищных кредитов, предоставленных ВТБ жителям региона в 2020 году. Общая сумма кредитов с пониженной ставкой составила 3,2 млрд рублей. Еще 1,5 тысячи семей оформили в ВТБ льготные кредиты на сумму 2,6 млрд рублей на покупку жилья в Алтайском крае в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020».

В сегменте кредитования наличными за прошедший год ВТБ выдал жителям региона свыше 19 тысяч кредитов на 10,2 млрд рублей, что на 12% превышает результат 2019 года. Объем портфеля потребкредитов за год вырос на 11% и составил 18,3 млрд рублей.

«Стратегия ВТБ, направленная на всестороннюю поддержку клиентов и совершенствование продуктов и сервисов, помогла нам улучшить качество обслуживания и повысить его скорость. Цифровизация и развитие дистанционных каналов упростили процесс взаимодействия клиента и банка, что стало особенно актуальным в период пандемии, — прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай. — Наши клиенты активно участвуют в программах господдержки и рефинансирования, что позволяет значительно снизить кредитную нагрузку».

По итогам 2020 года портфель привлеченных средств физических лиц в ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай превысил 39,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на четверть. Общий объем классических пассивов составил 24,9 млрд рублей — на 4% больше, чем годом ранее. Портфель средств, вложенных клиентами ВТБ в инвестиционные продукты, за год вырос вдвое и достиг 14,5 млрд рублей.

Банк ВТБ (ПАО)