ВТБ пополнил карты сторонних банков на 3 млрд рублей

ВТБ первым из российских финансовых организаций реализовал услугу внесения наличных на свой счет для клиентов сторонних банков. Сервис доступен абсолютно для всех российских банков в устройствах ВТБ. Комиссия для владельцев карт «Мир» отсутствует, для VISA и Mastercard составляет 1% (минимум — 20 рублей). Банкоматная сеть ВТБ одна из самых широких в стране — 15,5 тысяч устройств. Из них более 3,7 тысяч устройств самообслуживания поддерживают функцию recycling. Это на треть больше чем годом ранее.

Валерий Чулков,

член правления ВТБ:

ВТБ стремится сделать решение финансовых задач максимально комфортным и выгодным для наших клиентов. Результаты говорят за себя — с момента запуска проекта мы ежедневно наблюдаем многократный рост числа пользователей. Уверен, этот показатель будет расти и дальше. Кроме того, мы постоянно развиваем и обновляем банкоматную сеть. На текущий момент уже более ¼ устройств самообслуживания поддерживают функцию замкнутого оборота наличных.

Алексей Киричек,

руководитель департамента эквайринга , вице-президент ВТБ: