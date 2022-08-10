ВТБ предоставил 4 млрд руб кредитов наличными жителям Алтайского края

Банк ВТБ с начала года предоставил жителям Алтайского края 8,2 тыс. потребительских кредитов на сумму 4 млрд рублей. При этом в июле клиенты оформили кредиты на 695 млн рублей, что на 6% выше, чем в июне.

С 1 августа ВТБ запустил возможность рефинансирования кредитов. Условия программы позволяют переоформить свои действующие обязательства, объединить до шести кредитов в один, за счет более низкой процентной ставки или увеличения срока кредитования снизить свою платежную нагрузку до 50%. Также при необходимости возможно получение дополнительных средств на любые цели. Для рефинансирования у заемщика должна отсутствовать текущая просроченная задолженность, а сам кредит не должен быть ранее реструктурирован.

Дмитрий Горбунов Банк ВТБ ( ПАО) — Оживление рынка потребительского кредитования стало сигналом для многих жителей края вернуться к отложенным планам. Кредиты наличными по-прежнему являются доступным инструментом для решения повседневных финансовых задач, спрос на него продолжает расти. Мы внимательно относимся к финансовой нагрузке клиентов, не допускаем закредитованности. Эту задачу помогает решить также перезапуск программы рефинансирования, — прокомментировал Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ по Алтайскому краю.



В то же время ВТБ не ожидает восстановления рынка розничного кредитования до уровня 2021 года. Если ситуация в экономике продолжит улучшаться, то в 4 квартале объем выдач может приблизиться к значениям 2021 года. Банк продолжает развивать дистанционные каналы обслуживания для того, чтобы предлагать клиентам до 100% продуктов и услуг в цифровом формате.

Всего за январь-июль ВТБ в России предоставил клиентам почти 540 тыс. кредитов наличными на сумму 310 млрд рублей.

Банк ВТБ (ПАО)