ВТБ предоставил жителям Алтайского края 8 млрд рублей ипотечных кредитов

О результатах работы в сфере ипотечного кредитования регионального подразделения банка на встрече с журналистами рассказал Сергей Никулин, управляющий банком ВТБ в Алтайском крае.

По данным регионального отделения ЦБ РФ, ВТБ в Алтайском крае по итогам 2018 года занял около четверти ипотечного рынка. Портфель ипотечных кредитов ВТБ в Алтайском крае достиг 16,6 млрд рублей, объем выдач ипотеки увеличился на 56% до 8 млрд рублей. Около 5,5 тысяч алтайских семей смогли с помощью ВТБ приобрести квартиры.

По словам управляющего, свыше 660 заемщиков банка воспользовались возможностью улучшить условия кредитования и рефинансировали в ВТБ жилищные кредиты сторонних банков. На эти цели было предоставлено около1 млрд рублей. При этом средства можно было направить на приобретение квартир как в новостройках, так и на рынке готового жилья.

В финансовой организации отмечают, что привлекательность продукта заключается не только в более низких процентных ставках, позволяющих сократить расходы на обслуживание ипотеки, но и возможности получения дополнительных кредитных средств на любые другие цели — например, ремонт или необходимую покупку.

Сергей Никулин выразил уверенность, что ипотечные жилищные кредиты в 2019 году будут также высоко востребованы жителями Алтайского края, как и в прошлом году.

Сергей Никулин,

управляющий ВТБ в Алтайском крае:

Та динамика ипотечного кредитования, которую мы видели в 2018 году, отразилась и на планах текущего года. Мы рассчитываем, что в 2019 году объем выдач жилищных кредитов увеличится еще на 35%. Судя по итогам первого квартала, мы выполняем намеченные цели.

Помимо развития классического кредитования, в ВТБ намерены сделать акцент на повсеместном использовании электронного документооборота при оформлении ипотеки. Такой сервис, как электронная регистрация сделки с недвижимостью, позволяет заемщику существенно упростить оформление и сократить время и трудозатраты, резюмировал Сергей Никулин.

Источник: Банк ВТБ (ПАО)