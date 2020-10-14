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Экономика
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ВТБ: предприниматели в период пандемии получили поддержку более чем на 500 млрд рублей

С апреля по октябрь ВТБ поддержал клиентов среднего и малого бизнеса и ИП по различным программам на 510 млрд рублей. Общее количество заключенных соглашений превысило 34 тысячи.

ВТБ: предприниматели в период пандемии получили поддержку более чем на 500 млрд рублей.
ВТБ: предприниматели в период пандемии получили поддержку более чем на 500 млрд рублей.
СС0

Наибольший объем помощи оказан в рамках программ реструктуризации действующих кредитов. Одобрено реструктуризаций в общем объеме более 325 млрд рублей, из которых 306 млрд рублей отсрочки предоставлены по собственным программам ВТБ. Всего реструктуризацию оформили более 5,7 тыс. предприятий среднего и малого бизнеса.

Самым популярным инструментом стала льготная государственная Программа № 696. По ней клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ заключили более 21 тыс. соглашений о кредитовании на возобновление деятельности под 2% годовых. Объем предоставленной поддержки составил около 80 млрд рублей.

На выплату заработной платы работникам по госпрограмме № 422 с клиентами малого и среднего бизнеса заключено более 6,1 тыс. кредитных соглашений на общую сумму 26 млрд рублей.

Также оставалась популярной запущенная ранее программа льготного кредитования малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых Министерства экономического развития РФ (Программа № 1764). На пополнение оборотных средств и инвестиционные цели в период с апреля по октябрь банк заключил более 1,1 тыс. кредитных соглашений общим объемом свыше 81 млрд рублей.

Денис Бортников,
заместитель президента — председателя правления банка ВТБ:

— Оказанный государством и банковским сообществом комплекс мер поддержки бизнеса, пострадавшего в результате пандемии COVID-19, является беспрецедентным. Ключевыми из них стали кредитные продукты, направленные на решение возникших проблем предпринимательства и сохранение занятости в наиболее пострадавших отраслях. При этом собственные инструменты реструктуризации позволяют нам расширить круг получателей поддержки. Мы отмечаем положительный эффект реализованных мер для получивших их предприятий и надеемся, что опыт предыдущих месяцев позволит пройти вновь начавшееся обострение эпидемиологической ситуации достаточно уверенно.

В топ-5 регионов по объему оказанной банком ВТБ поддержки бизнеса за прошедшие шесть месяцев вошли Москва, Санкт-Петербург, Воронежская область, Нижегородская область, Республика Татарстан.

Банк ВТБ (ПАО)

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