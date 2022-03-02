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Экономика

ВТБ предупредил о возможных ограничениях в работе приложения на iOS

ВТБ предупредил о возможных ограничениях в работе мобильного приложения «ВТБ Онлайн» на платформе iOS из-за санкций, сообщает «Интерфакс».

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

ВТБ на прошлой неделе вместе с рядом других российских банков стал объектом блокирующих санкций США, введенных из-за спецоперации операции РФ на Украине.

«В связи с введенными санкциями работа мобильного приложения „ВТБ Онлайн“ на платформе iOS может быть ограничена в ближайшее время. Для проведения необходимых банковских операций клиенты могут использовать WEB-версию „ВТБ Онлайн“, а также терминалы и банкоматы сети ВТБ», — сообщили в пресс-службе банка.

Клиентам, использующим смартфоны на базе Android, необходимо переустановить приложение «ВТБ Онлайн» по ссылке с сайта ВТБ. Инструкция по подключению будет размещена на сайте банка.

Офисы банка работают в обычном режиме, банкоматы и терминалы доступны клиентам в полном объеме.

Карты ВТБ принимаются к оплате во всех торговых точках внутри РФ.

Ранее в ВТБ заявили, что санкции не отразятся на счетах и вкладах в любой валюте.

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