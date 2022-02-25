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В ВТБ заявили, что санкции не отразятся на счетах и вкладах в любой валюте

В ВТБ заявили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе, в долларах и евро, заявили в пресс-службе банка.

Спонсор мероприятия - Банк ВТБ.
Спонсор мероприятия - Банк ВТБ.
Дмитрий Лямзин.

В ВТЮ отметили, что все счета активны, все средства можно использовать в полном объеме на любые операции в России.

Также в ВТБ заверили, что продолжают работать все карты банка, в том числе Visa и Mastercard. А

Ограничения коснутся лишь использования карт за границей. Клиентам, что находятся за рубежом, рекомендовано снять наличные. В России получить наличных также можно в любом банкомате.

Не ограничивает банк и обмен валюты — клиенты могут открыть счет в любой из них, цитирует банк «Российская газета».

Также банк заявил, что продолжит обслуживать и брокерские счета, не смотря на то, что некоторые операции с расчетами в валюте временно недоступны.

«Мы работаем над поиском возможных решений для восстановления данного функционала. Клиент может обратиться в ВТБ для перевода ценных бумаг иностранных эмитентов к другому брокеру», — отмечают в банке.

Напомним, 24 февраля ЦБ принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации ситуации на финансовом рынке.

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