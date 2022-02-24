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Экономика

Поддержку рубля анонсировал Банк России

ЦБ принял решения начать интервенции на валютном рынке для стабилизации ситуации на финансовом рынке, меры по поддержке рубля регулятор анонсировал в своем сообщении на сайте.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Меры

«Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору», — отметили в ЦБ, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что курс доллара уперся в верхнюю планку, торги на Мосбирже остановлены.

В ночь на 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Донбассе. На этом фоне обрушились все российские активы, в то же время котировки нефти взлетели выше $100 за баррель из-за опасения перебоя с поставками.

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