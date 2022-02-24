Поддержку рубля анонсировал Банк России

ЦБ принял решения начать интервенции на валютном рынке для стабилизации ситуации на финансовом рынке, меры по поддержке рубля регулятор анонсировал в своем сообщении на сайте .

Меры

«Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору», — отметили в ЦБ, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что курс доллара уперся в верхнюю планку, торги на Мосбирже остановлены.

В ночь на 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Донбассе. На этом фоне обрушились все российские активы, в то же время котировки нефти взлетели выше $100 за баррель из-за опасения перебоя с поставками.