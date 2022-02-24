Курс доллара уперся в верхнюю планку, торги на Мосбирже остановлены

Московская биржа приостановила торги на всех рынках, включая валютную и фондовую секцию, следует из сообщения на сайте торговой площадки.

До остановки торгов индекс IMOEX2, отслеживающий динамику дополнительных сессий, обвалился более чем на 11%, пишет РБК.

Торги рублем, акциями и фьючерсами на «Московской бирже» практически не проводятся из-за того, что котировки уперлись в установленные биржей границы, пишет «Интерфакс».

Продолжение нормальных торгов возможно либо после расширения границ, либо при появлении желающих продавать валюту и покупать акции при установившихся курсах, но пока таких участников рынка практически нет.

Так, курс доллара уперся в верхнюю планку биржи — 84,075 руб., и по этому курсу стоит большой объем покупки валюты, выше курс пока подняться не может в силу установленных биржей ограничений. Аналогичная ситуация и с евро, курс которого уперся в планку 95,2425 руб. и дальше не может расти из-за ограничений.

В ночь на 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Донбассе. На этом фоне обрушились все российские активы, в то же время котировки нефти взлетели выше $100 за баррель из-за опасения перебоя с поставками.