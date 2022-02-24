24 февраля -4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Курс доллара уперся в верхнюю планку, торги на Мосбирже остановлены

Московская биржа приостановила торги на всех рынках, включая валютную и фондовую секцию, следует из сообщения на сайте торговой площадки.

Доллар.
Доллар.
СС0

До остановки торгов индекс IMOEX2, отслеживающий динамику дополнительных сессий, обвалился более чем на 11%, пишет РБК.

Торги рублем, акциями и фьючерсами на «Московской бирже» практически не проводятся из-за того, что котировки уперлись в установленные биржей границы, пишет «Интерфакс».

Продолжение нормальных торгов возможно либо после расширения границ, либо при появлении желающих продавать валюту и покупать акции при установившихся курсах, но пока таких участников рынка практически нет.

Так, курс доллара уперся в верхнюю планку биржи — 84,075 руб., и по этому курсу стоит большой объем покупки валюты, выше курс пока подняться не может в силу установленных биржей ограничений. Аналогичная ситуация и с евро, курс которого уперся в планку 95,2425 руб. и дальше не может расти из-за ограничений.

В ночь на 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Донбассе. На этом фоне обрушились все российские активы, в то же время котировки нефти взлетели выше $100 за баррель из-за опасения перебоя с поставками.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость