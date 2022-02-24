Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе

Путин подчеркнул, что в планы России не входит оккупация украинских территорий.
Он призвал украинских военных сложить оружие и пойти домой.
«Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. В наши планы не входит оккупация Украины», — отметил президент.
Он также заявил, что Россия не позволит Украине осуществить планы по получению ядерного оружия.
По его словам, Россия готова к любому развитию событий и уже приняла все необходимые решения.
«Хочу обратиться к внешним силам, кто бы не пытался создать угрозы для России, ответ будет незамедлительным», — подчеркнул Путин.
Также он отметил, что верит в поддержку россиян.
«Уверен, что преданные России солдаты и офицеры профессионально исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно будут действовать все уровни власти. Судьба России в надежных руках нашего многонационального народа», — сказал президент в обращении.
Ранее Путин рассказал, как далеко может зайти армия России в Донбассе.