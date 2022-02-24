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Политика

Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе

Президент России Владимир Путин на телеканалах обратился к россиянам и заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин.
kremlin.ru

Путин подчеркнул, что в планы России не входит оккупация украинских территорий.

Он призвал украинских военных сложить оружие и пойти домой.

«Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. В наши планы не входит оккупация Украины», — отметил президент.

Он также заявил, что Россия не позволит Украине осуществить планы по получению ядерного оружия.

По его словам, Россия готова к любому развитию событий и уже приняла все необходимые решения.

«Хочу обратиться к внешним силам, кто бы не пытался создать угрозы для России, ответ будет незамедлительным», — подчеркнул Путин.

Также он отметил, что верит в поддержку россиян.

«Уверен, что преданные России солдаты и офицеры профессионально исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно будут действовать все уровни власти. Судьба России в надежных руках нашего многонационального народа», — сказал президент в обращении.

Ранее Путин рассказал, как далеко может зайти армия России в Донбассе.

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