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Политика

Путин рассказал, как далеко может зайти армия России в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос, как далеко могут зайти российские войска в Донбассе.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Напомним, Совфед, после признания ДНР и ЛНР, одобрил предложение Путина об использовании российской армии за рубежом.

Путин подчеркнул, что республики признали вместе с их Конституцией, в которой границами указаны границы существующих Донецкой и Луганской областей. Стоит отметить, что ДНР и ЛНР сейчас занимают лишь часть областей.

Президент также отметил, что одобрение Совфеда не означает, что войска сразу отправятся на территорию республик.

«Предсказывать какую-то конкретную канву действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации на месте», — подчеркнул Путин.

Накануне председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что миротворческие силы будут направлены на сохранение стабильности на земле донбасской и луганской народных республик.

Ранее жители Алтайского края рассказали, боятся ли они войны с Украиной.

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