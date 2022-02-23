Путин рассказал, как далеко может зайти армия России в Донбассе

Напомним, Совфед, после признания ДНР и ЛНР, одобрил предложение Путина об использовании российской армии за рубежом.
Путин подчеркнул, что республики признали вместе с их Конституцией, в которой границами указаны границы существующих Донецкой и Луганской областей. Стоит отметить, что ДНР и ЛНР сейчас занимают лишь часть областей.
Президент также отметил, что одобрение Совфеда не означает, что войска сразу отправятся на территорию республик.
«Предсказывать какую-то конкретную канву действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации на месте», — подчеркнул Путин.
Накануне председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что миротворческие силы будут направлены на сохранение стабильности на земле донбасской и луганской народных республик.
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