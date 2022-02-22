«Сегодня не спалось половине россиян»: боятся ли в Алтайском крае войны

Обострение ситуации на Донбассе привело к признанию Россией двух самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий указ накануне подписал президент РФ Владимир Путин.

Подписание указов о признании ДНР и ЛНР в Кремле, 21 февраля 2022 года.

Мировая повестка сотряслась — что теперь будет, чем это грозит и во что выльется? Все чаще стало звучать в заголовках новостей и разговорах слово «война».

Altapress.ru решил узнать у представителей разных отраслей деятельности, боятся ли они войны и что чувствуют в свете последних событий.

«Дойдет» ли до нас?

Сергей Мансков,

директор детского технопарка Алтайского края «Кванториум 22», экс-декан института массовых коммуникаций , филологии и политологии АлтГУ:

Сергей Мансков в «Кванториум.22» Дмитрий Лямзин

Войны боюсь. Любая война — кровь и трагедия. «Дойдет» ли до нас? Так уже дошло. Сегодня не спалось половине россиян. Я себе этот вопрос задаю последнюю неделю. Вижу, как высказываются БГ, Троицкий и другие. Повторить август 1968 года, когда семь человек спасли честь страны, не могу. Может трусость, может — другие причины. Был утром в спортзале, из пяти наших клубных человек двое сказали: «Ну, наконец-то мы американцам наваляем». Вступил в дискуссию. Может и переубедил. Это ведь все следствие надписей на стеклах «Можем повторить». Может быть, надо учить историю страны в контексте маленьких победоносных войн. Была Русско-Японская, была неудачная польская компания в гражданскую, была зимняя Финская война. Почему-то более 25 миллионов погибших в Великой Отечественной войне не связываются с «можем повторить». Я не хочу таких повторений. Проблема еще в том, что история стала не наукой и памятью, а памятью и религией. И на этом поле спорить сложно. Остается вера.

«Я сама офицер запаса»

Анна Ефремушкина,

главный внештатный кардиолог Алтайского края:

Анна Ефремушкина , главный внештатный кардиолог Алтайского края. Дмитрий Лямзин.

Если говорить непосредственно о боевых действиях, то я сама офицер запаса, и наверняка меня не коснется война. Но у меня есть зятья и внуки. Естественно, Россия не могла не оказать помощь этим республикам. Мощь нашей страны велика, и признание ДНР и ЛНР актуально. Америка решает свои проблемы: огромное количество потраченных непонятно куда средств можно списать на войну, такое уже было не раз. Для нашей страны этот конфликт — доказательство того, что мы великая держава. Но ведь могут начаться боевые действия, и будут гибнуть российские ребята, и будут страдать беженцы. Тяжело наблюдать за тем, что творится. Хочется надеяться, что пройдут переговоры и до войны дело не дойдет.

Преодолеть свой страх

Евгений Клейнатовский,

замдиректора «Монтажной компании «ПР-Холдинг»:

Евгений Клейнатовский. Дмитрия Лямзин.

Как говорили ветераны ВОВ, на войне не боялся только дурак. Но тогда была необходимость преодолевать свой страх, эта способность главная в таких ситуациях.

Не будет масштабных действий

Сергей Войтюк. Анна Зайкова/altapress.ru.

Сергей Войтюк,

глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае:

Нет, войны не боюсь. Уверен, конфликтная ситуация, несмотря на провокации, которые могут возникать, будет урегулирована без масштабных военных действий. В современной истории у России уже достаточно большой опыт грамотной, взвешенной и, главное, вежливой реализации различных миротворческих миссий, будь то ситуация с Грузино-Абхазским конфликтом, ситуация в Сирии, Нагорном Карабахе или недавние события в Казахстане.

Война — проявление слабости

Андрей Жуковский,

директор барнаульской студии Vision-media:

Андрей Жуковский , директор видеостудии Vision-media. Дмитрий Лямзин

Скажу так, не боятся только дураки. Сейчас меня больше пугает не сам факт возможной войны с Украиной, а действия политиков, которые пытаются убедить простых людей, что все это во благо. По-моему мнению, это совсем не так. Война для меня — это не проявление силы, а скорее, наоборот, проявление слабости, когда люди, имеющие возможность повлиять на ситуацию мирным путем, опускаются до ведения боевых действий. В этом смысле вспоминается фраза известного французского политика Жоржа Клемансо: «Гораздо легче выиграть войну, чем мир».

Успокоиться и не паниковать

Семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Евгения Канина,

семейный психолог: