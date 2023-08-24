ВТБ признан лидером рынка Private banking в России

ВТБ в третий раз возглавил рейтинг журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала. По итогам первого полугодия нынешнего года объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 3 трлн рублей, увеличившись с начала года на 11%. В Алтайском крае портфель средств VIP-клиентов с начала года вырос на 31%.

При составлении рейтинга организаторы оценивали ключевые показатели финансовых организаций в работе с премиальными клиентами – число пользователей продуктов и услуг, в том числе HNWI, активы под управлением, количество офисов и условия по классическим рублевым депозитам.

На сегодняшний день портфель под управлением Private Banking ВТБ превышает 3 трлн рублей, из которых около половины занимают классические рублевые депозиты, объем которых с начала года вырос на 6,8%. Высокий прирост среди срочных вкладов состоятельного сегмента показали также депозиты в китайских юанях – их портфель увеличился за полгода на 51%, достигнув 9,5 млрд юаней.

В Алтайском крае портфель средств премиальных клиентов под управлением банка с начала года вырос на 31%. Более половины портфеля составляют классические рублевые депозиты, объем которых за первое полугодие увеличился на 21%.

- Наши состоятельные клиенты предпочитают диверсифицировать портфель, вкладывая средства как в классические сбережения, так и формируя альтернативные инвестиции. При этом, рублевый депозит остается основным сберегательным инструментом, гарантирующим высокую доходность при минимальном риске. Из иностранных валют наибольший интерес вызывают дружественные валюты (прежде всего, китайский юань). Что касается сроков размещения, то на текущий момент клиенты Private Banking выбирают краткосрочные рублевые вклады, дающие максимальную доходность, - прокомментировал Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

ВТБ в первом полугодии увеличил число клиентов сегмента private banking почти на 2,5 тыс. человек – до 53,5 тыс., из которых 6 тыс. – с финансовыми активами от $1 млн. Сегодня для них действует более 30 премиальных отделений во всех крупных городах России.

С начала прошлого года ВТБ перестроил работу с состоятельными клиентами – заместил финансовые инструменты, которые перестали работать на российском рынке, в сферах, связанных с иностранными юрисдикциями, заново выстроил инфраструктуру банковского обслуживания. В рамках альтернативных инвестиций ВТБ первым на рынке предложил продажу физического золота без НДС 20% и более чем за полтора года реализовал свыше 46 тонн слитков, что является абсолютным рекордом среди всех игроков российского рынка. Всем состоятельным клиентам ВТБ по-прежнему доступен широкий набор продуктов и сервисов, в том числе Mir Pass - полноценная альтернатива сервису Priority Pass, – обеспечивающая доступ в более чем 250 бизнес-залов аэропортов и ж/д вокзалов в России и за рубежом.

С 2023 года идет системное объединение состоятельного сегмента ВТБ и банка «Открытие». Уже сегодня более 60% клиентов «Открытия» обслуживаются в ВТБ. Основная задача банка – качественно провести интеграцию, «бесшовно» и максимально комфортно для клиентов. В настоящее время общая клиентская база составляет около 60 тысяч человек, а число VIP-офисов - почти 60 отделений.