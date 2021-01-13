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Экономика
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ВТБ: траты на новогодние развлечения в Алтайском крае выросли на 20%

В дни новогодних каникул жители и гости Алтайского края потратили на отдых и развлечения в регионе более 360 млн рублей, что на 20% превышает объем трат начала прошлого года. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ в период с 1 по 8 января. Такую динамику в банке связывают как с ростом популярности внутреннего туризма, так и встречей Нового года в «домашнем» регионе.

Траты в ресторанном сегменте и индустрии развлечений в новогодние праздники сохранились на уровне прошлого года. Расходы на посещение кафе и ресторанов превысили 38 млн рублей, объем затрат в театрах, кино, клубах и других развлекательных учреждениях края составил 9 млн рублей.

Посещению ресторанов и кафе жители и гости Алтайского края предпочли походы в магазины: оборот продуктового ритейла в регионе вырос на четверть, количество покупок год к году увеличилось на 17%. Объем трат в магазинах по продаже алкоголя вырос на 18%.

В целом траты россиян на развлечения и путешествия по стране в новогодние праздники превысили 22,5 млрд рублей, что на 500 млн рублей больше, чем в прошлом году. При этом объем онлайн-покупок по основным категориям расходов вырос на треть — до 9 млрд рублей. В общем объеме трат их доля за год увеличилась с 30 до 40%.

По итогам новогодних праздников наиболее заметно выросли расходы россиян на развлечения (на 39% год к году, до 3 млрд рублей), на транспорт (на 22%, до 7,6 млрд рублей) и на гостиницы (на 15%, до 386 млн рублей), а также в магазинах по продаже алкогольной продукции (на треть, до 346 млн рублей). При этом на четверть — до 1,8 млрд рублей — снизились расходы на заведения общепита, на треть меньше россияне потратили в турагентствах (457 млн рублей).

Алексей Киричек,
руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ:

— В этом году большинство россиян ожидаемо выбрали для отдыха в новогодние каникулы внутренние направления: горнолыжные и морские курорты, старинные города, базы отдыха в регионах. Поэтому рост трат на новогодние развлечения именно внутри страны — закономерен. По нашей статистике, в целом за 10 дней каникул он составил до 30 млрд рублей. Интересно, что продолжает расти доля интернет-покупок по самым востребованным категориям трат. Россияне покупают билеты в театры, гостиницы или спортивные центры онлайн, многие организаторы досуговых площадок используют дистанционную продажу как обязательное требование.

Банк ВТБ (ПАО)

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