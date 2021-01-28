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ВТБ удвоил выдачи льготных кредитов по «Программе 1764»

ВТБ в 2020 году заключил более 2,7 тысячи кредитных соглашений по государственной программе льготного кредитования субъектов МСП № 1764 и предоставил клиентам кредиты на сумму 192 млрд рублей. Объем финансирования более чем в два раза превысил показатель за 2019 год. Каждый пятый кредит в России в рамках программы выдан ВТБ. Доля банка в совокупном по стране объеме выдач выросла за год на 2 п.п. и составила 21%.

Кредитный портфель ВТБ по «Программе № 1764» за 2020 год вырос в 2,3 раза и на 1 января составил около 160 млрд рублей. Основную часть в нем заняли предприятия обрабатывающего производства, строительства, сферы аренды, торговли, агропромышленного комплекса, компании транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса и общественного питания.

Наибольший объем льготных кредитов оформлен субъектам МСП в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Республике Татарстан, Воронежской области, Камчатском крае и Свердловской области.

Денис Бортников,
заместитель президента-председателя правления банка ВТБ:

— Мы отмечаем высокую востребованность программы, что подтверждается более чем двукратным ростом объема выдач и кредитного портфеля. Доля инвестиционных кредитов, которые оформили наши заемщики, составляет 53% − это свидетельствует об эффективности данного инструмента для поддержки российского бизнеса, в том числе на фоне влияния пандемии коронавируса. В январе мы оперативно приступили к приему заявок по новым условиям программы со ставкой не более 7% годовых и уже заключили соглашения с клиентами на сумму около 3,5 млрд рублей.

В рамках «Программы № 1764» субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить льготные кредиты на инвестиционные цели сроком до 10 лет (в сумме от 500 тыс. до 2 млрд рублей), на пополнение оборотных средств сроком до трех лет (в сумме до 500 млн рублей), на развитие предпринимательской деятельности сроком до пяти лет (в сумме до 10 млн рублей).

Банк ВТБ (ПАО)

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