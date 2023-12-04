ВТБ увеличил портфель привлеченных средств в регионах Алтая на 27%

Портфель средств клиентов ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай по итогам девяти месяцев вырос на 27% и превысил 97,7 млрд рублей. Наибольшим спросом пользуются классические инструменты сбережения.

Розничные клиенты банка в Алтайском крае и Республике Алтай по итогам девяти месяцев разместили накоплений на 57,5 млрд рублей (+21%). С начала года объем классических пассивов физлиц ВТБ в регионах Алтая превысил 43,5 млрд рублей. Объем вложений клиентов банка в инвестиционные продуты в январе-сентябре увеличился на 28% до 14 млрд рублей.

После очередного повышения регулятором ключевой ставки банки предложили вкладчикам рекордные ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам — до 15% годовых. Такие условия способствуют тому, что интерес населения к классическим инструментам сбережения и формированию накоплений продолжает расти. При этом, начиная с октября, отмечается тренд на удлинение среднего срока вклада — от полугода, — комментирует Дмитрий Горбунов, единый бизнес лидер банков ВТБ и Открытие в Алтайском крае и Республике Алтай.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов банка в регионе по итогам девяти месяцев 2023 года увеличился на 35% и превысил 40 млрд рублей. В том числе, в сегменте среднего и малого бизнеса — до 25 млрд рублей (+30%).