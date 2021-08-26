26 августа 29°C
﻿
Экономика
16

ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в регионах Алтая на 40%

В первом полугодии 2021 года ВТБ предоставил жителям Алтайского края и Республики Алтай заемных средств на сумму 14,3 млрд рублей, что на 40% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Розничный кредитный портфель банка в регионе по итогам полугодия вырос на 11% и достиг 53,4 млрд рублей.

Более половины объема продаж розничных продуктов в первом полугодии приходится на потребительские кредиты. За шесть месяцев с начала года клиенты ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай оформили 12,7 тысячи потребкредитов на 7,5 млрд рублей, что на 60% выше, чем за аналогичный период 2020 года. Портфель в этом сегменте вырос на 15%, до 21 млрд рублей.

Еще одним драйвером роста кредитного бизнеса ВТБ стала ипотека. В первом полугодии банк предоставил жителям регионов Алтая 3,5 тысячи жилищных кредитов на сумму 6,4 млрд рублей — на 18% больше результата января-июня прошлого года. Ипотечный портфель банка достиг 29,8 млрд рублей.

В сегменте автокредитования объем выдач за шесть месяцев составил 299 млн рублей, портфель автокредитов по итогам полугодия превысил 945 млн рублей.

Дмитрий Горбунов,
управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай:

— В первом полугодии влияние на динамику выдачи кредитных продуктов населению регионов Алтая оказывали сразу несколько факторов. Отложенный спрос, сформировавшийся в период ковидных ограничений, и доступные ставки определили существенный рост объемов выдачи кредитов наличными. А завершение программы ипотеки с господдержкой в прежнем формате обеспечило спрос на жилищное кредитование. В соответствии с принятой стратегией мы продолжаем процесс цифровизации услуг банка, что безусловно повышает доступность продуктов и сервисов ВТБ для наших клиентов. Особое внимание уделяется качеству и безопасности обслуживания.

Банк ВТБ (ПАО)

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость