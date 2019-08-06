ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов

ВТБ продлил время проведения рублевых платежей по системе дистанционного банковского обслуживания на счета получателей в других банках. Если ранее клиент мог использовать этот сервис в рамках стандартного операционного дня, то сейчас время приема и обработки платежей клиентов увеличено: в Москве и других регионах московского часового пояса — до 19:00, для остальных регионов — от 19.00 до 23.00 (в зависимости от удаленности от московского часового пояса).