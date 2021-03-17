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Экономика
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ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай в 2 раза нарастил портфель кредитов по программам господдержки компаний

В 2020 году ВТБ продолжил активную работу по реализации программ государственной поддержки бизнеса на территории Алтайского края и Республики Алтай. Портфель кредитов, выданных с участием господдержки, в том числе на инвестиционные цели, по итогам 2020 года превысил 6 млрд рублей. Из них более 1,9 млрд приходится на программу льготного кредитования МСП Минэкономразвития, еще 2,9 млрд рублей — на программу поддержки производителей сельхозпродукции. С компаниями, пострадавшим от COVID-19, за 2020 год банк заключил соглашений на сумму более 1,7 млрд рублей (выдано за год более 1,5 млрд. руб.) в рамках программ поддержки занятости.

В 2020 году в рамках стратегии, направленной на цифровизацию продуктов и сервисов, ВТБ предложил среднему и малому бизнесу Алтайского края и Республики Алтай ряд новых цифровых продуктов. Предприниматели региона получили возможность вести бухгалтерию и налоговый учет с помощью квалифицированных специалистов в мобильном приложении «Цифра» (к этому сервису подключились более 2,2 тысячи клиентов), а также дистанционно решать вопросы обслуживания в новом мобильном банке ВТБ Бизнес Lite. Для торгово-сервисных предприятий банк представил устройство «ВТБ-касса», сочетающее в себе функции онлайн-кассы и POS-эквайринга, небольшие торговые точки могут принимать платежи от клиентов со смартфона через приложение «ВТБ Бизнес QR».

«Льготное кредитование обеспечило серьезную поддержку региональным компаниям в период пандемии COVID-19. Кроме того, в 2020 году ВТБ снизил ставки по всей линейке кредитных продуктов для среднего и малого бизнеса и предложил клиентам новые возможности цифрового обслуживания. Уверен, что наряду с действующими программами госсубсидирования эти шаги повысят доступность финансирования для предпринимателей региона и помогут им в реализации стратегий развития», — отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин.

Для дополнительной поддержки среднего и малого бизнеса в 2020 году ВТБ запустил информационно-образовательный портал «Ближе к делу», на котором прошли обучение уже 2,6 тысяч предпринимателей, зарегистрированных на территории Алтайского края и Республики Алтай. Портал предлагает курсы и вебинары по различным вопросам развития бизнеса, новости, статьи экспертов с практическими рекомендациями и другой полезный контент.

Банк ВТБ (ПАО)

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