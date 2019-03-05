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Экономика
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ВТБ в рамках госпрограмм заключил соглашений на 2,4 млрд рублей с предприятиями Алтайского края

В рамках реализации действующих программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса банк ВТБ в Алтайском крае в 2018 году заключил 28 соглашений с региональными компаниями на сумму около 2,4 млрд рублей. Кредитный портфель по этому направлению превысил 1,6 млрд рублей.

Поддержку банка получили производители сельскохозяйственных товаров, предприятия пищевой промышленности, телекоммуникационной сферы и химической отрасли.

Большая часть портфеля — почти 1,3 млрд рублей — приходится на программу, которая реализуется совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. Более 320 млн рублей — кредиты по программе Министерства экономического развития РФ («Программа 1706»). В течение года с помощью нее банк заключил четыре сделки. Льготное финансирование в рамках проекта предоставлялось сельскохозяйственным, строительным компаниям, предприятиям транспортной отрасли, обрабатывающего производства, туризма, здравоохранения и другим.

Сергей Никулин,
управляющий ВТБ в Алтайском крае:

Меры господдержки стали значимым стимулом для развития многих региональных компаний. У нас большой опыт и высокие компетенции в проведении подобных сделок. Наша задача в этом направлении — увеличение объема финансирования алтайского бизнеса доступными ресурсами.

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