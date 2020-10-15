ВТБ в сентябре увеличил на 40% выдачу ипотеки в Алтайском крае

В сентябре ВТБ зафиксировал существенный рост спроса на ипотеку. В Алтайском крае и Республике Алтай банк выдал клиентам свыше 1,2 млрд рублей, что на 42% больше, чем в сентябре прошлого года. Всего за 9 месяцев 2020 года объем выданных ВТБ жилищных кредитов вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46% - до 8,5 млрд рублей.

Драйвером высокого спроса стало существенное снижение ставок и действие программ господдержки. За период действия программы «Ипотека с господдержкой» с апреля по сентябрь льготными условиями кредитования воспользовались около тысячи алтайских семей, оформив ипотечные займы на 1,6 млрд рублей. Средний размер кредита по программе составил 1,68 млн рублей.

В настоящее время в банке работают несколько льготных программ кредитования — ипотека с господдержкой со ставкой 6,1% годовых, ипотека для семей с двумя и более детьми со ставкой от 5% годовых, дальневосточная ипотека со ставкой 1%. За счет реализации госпрограмм растет доля новостроек в новых выдачах: по итогам 9 месяцев она достигла 29,4%.

Доля рефинансирования по итогам сентября составила 28% по объему против 24% за аналогичный период 2019 г. Всего с начала года более 1,4 тысячи клиентов смогли снизить ставки по кредитам, рефинансировав ипотеку в ВТБ.

Сергей Никулин,

управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай:

— В текущем году мы не зафиксировали сезонных колебаний спроса на покупку жилья в отличие от предыдущих периодов. Население активно использует заемные средства банка и решает важный жилищный вопрос вне зависимости от времени года. Снижение ставок на рынке кредитования, различные программы господдержки сегодня дают возможность существенной экономии на платежах. А внедрение банком различных дистанционных сервисов делает процесс подачи и рассмотрения документов простым и комфортным для клиента.

Общее число сделок ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай за 9 месяцев 2020 г. по сравнению с январем — сентябрем прошлого года выросло на 44% - до 5,3 тыс. штук. Средний чек ипотечного кредита составляет 1,6 млн рублей.

Условия ипотеки с господдержкой. Сумма кредита: до 12 млн. ₽ (Москва и МО, Санкт-Петербург и ЛО); до 6 млн. ₽ (иные регионы РФ). Процентная ставка — 6,1% при условии комплексного страхования. Срок кредита — до 30 лет. Первый взнос — от 15%. Страховка квартиры: обязательно (оформляется после оформления права собственности). Страховка жизни и трудоспособности: по желанию. Гражданство заёмщика (поручителя) — Российская Федерация. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика. Срок действия программы — до 01.11.2020 г. (включительно). Условия Дальневосточной ипотеки. Сумма кредита — до 6 млн ₽. Процентная ставка — 1% годовых на весь срок кредита. Ставка действует при условии: у вашей семьи нет и не было других кредитов по программе «Дальневосточная ипотека»; в течение 9 месяцев (270 дней) после оформления права собственности вам нужно будет зарегистрироваться в жилье, которое вы приобрели по программе «Дальневосточная ипотека», и быть зарегистрированным в течение 5 лет. В противном случае ставка по ипотеке составит: ключевая ставка ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора + 4 п.п. Срок кредита — до 19 лет. Первый взнос — от 15%. Страховка объекта: обязательно. Страховка жизни и трудоспособности: по желанию. Срок действия программы «Дальневосточная ипотека» — кредитный договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 г. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено. Процентные ставки и условия ипотеки с господдержкой для семей с двумя и более детьми. Ставка — 5%. Личное и имущественное страхование. Срок кредита — от 1 года до 30 лет. Возможно рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов при соответствии условиям программы. Сумма кредита: для жилых помещений, расположенных в г. Москве — от 1,5 млн до 12 млн руб.; для жилых помещений, расположенных в Московской обл., г. Санкт-Петербурге — от 1 млн до 12 млн руб.; для жилых помещений, расположенных в Ленинградской обл. — от 500 тыс. до 12 млн рублей; для жилых помещений, расположенных в остальных регионах — от 500−600 тыс. (в зависимости от региона) до 6 млн руб. Первоначальный взнос: от 15% стоимости приобретаемой недвижимости. Приобретаемая недвижимость: жилое помещение, реализуемое юридическим лицом (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) по договору долевого участия в долевом строительстве (договору уступки прав требования по указанному договору) или договору купли-продажи (первая продажа), а так же для Дальневосточного Федерального Округа кредит предоставляется на покупку на вторичном рынке у физ. лица или юр. лица готового жилого помещения или готового жилого помещения с земельным участком, расположенных в сельских поселениях.

Банк ВТБ (ПАО)