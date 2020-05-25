Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 мая 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика
20

ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей

За время действия государственной программы льготного кредитования на выплату зарплаты ВТБ выдал более 18 млрд рублей, являясь крупнейшим кредитором по данному проекту. Поддержка по подписанным соглашениям предназначена для более чем 200 тыс. человек — сотрудников компаний из пострадавших от COVID-19 отраслей.

Одобрение по кредитам на выплату зарплаты получили более 5000 предприятий. Объем одобренных заявок составил 28 млрд рублей.

Заемные средства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из отраслей, утвержденных Правительством РФ, предоставляются на выплату зарплаты в рамках действующей государственной программы на срок до 12 месяцев, со ставкой 0% на первые полгода и 3,5% - на оставшийся период. Для подачи заявки наличие зарплатного проекта и залогового обеспечения не требуется.

С 1 июня ВТБ будет также предоставлять финансирование по новой программе поддержки занятости со ставкой 2% годовых. Заемные средства будут выдаваться представителям пострадавших отраслей на цели возобновления деятельности. До 1 декабря 2020 года будет предоставлена отсрочка платежей по данному кредиту, а при сохранении штата сотрудников более чем на 80%, государством будет погашено от 50 до 100% задолженности клиента. По данной программе, также как и по программе льготного кредитования на выплату зарплаты, прогнозируется значительный объем обращений и кредитования.

Каждому предпринимателю, обратившемуся в ВТБ за поддержкой, банк готов предложить различные эффективные решения для его бизнеса.

Банк ВТБ (ПАО)

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость