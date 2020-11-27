ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в регионах Алтая в октябре

По итогам 10 месяцев 2020 года ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай предоставил более 6 тысяч жилищных кредитов на 9,8 млрд рублей. Такой объем продаж стал рекордным и превысил не только результат за январь-октябрь прошлого года почти в полтора раза, но и всего 2019 года — на 15%.

В октябре объём продаж жилищных кредитов ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай составил около 1,3 млрд рублей — это максимальный месячный показатель, достигнутый в текущем году. По сравнению с октябрем 2019 г. результат вырос на 64%.

Одним из драйверов роста стало рефинансирование. За 10 месяцев доля рефинансированных кредитов в общем объеме продаж ипотеки ВТБ в регионе достигла 28%. Объем рефинансирования ипотечных займов превысил 2,3 млрд рублей.

На рост спроса также повлияла «Ипотека с господдержкой 2020», ставка по которой в ВТБ установлена на уровне 6,1%. За все время работы по программе с апреля по октябрь 2020 года льготными условиями кредитования в Алтайском крае и Республике Алтай воспользовались более 1,2 тысячи семей, оформив ипотечные займы на сумму свыше 2 млрд рублей. Доля кредитов ВТБ в общем объеме региональных продаж по данной программе на 01.11.2020 г. составила 26%*. Средний размер кредита достиг 1,7 млн рублей.

Кроме основной программы льготного кредитования, клиенты ВТБ также активно используют возможности и других направлений госсубсидирования: «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» со ставкой 5%, «Дальневосточная ипотека» со ставкой от 1% годовых.

Сергей Никулин,

управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай:

— Мы продолжаем фиксировать повышенный спрос на ипотечные продукты. Объем продаж жилищных кредитов ВТБ в регионе за десять месяцев уже превысил на 15% результат за весь 2019 год. По-прежнему, значимую роль играет рефинансирование: более четверти выданных кредитов — это займы, позволившие алтайским семьям снизить кредитную нагрузку. Остается востребованной и «Ипотека с господдержкой»: на Алтае каждый четвертый кредит по этой программе выдан ВТБ.

* по данным оператора программы льготного ипотечного кредитования — АО «ДОМ.РФ»

«Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Ставка — 5%. Личное и имущественное страхование. Срок кредита — от 1 года до 30 лет. Возможно рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов при соответствии условиям программы. Сумма кредита: для жилых помещений, расположенных в г. Москве — от 1,5 млн до 12 млн руб.; для жилых помещений, расположенных в Московской обл., г. Санкт-Петербурге — от 1 млн до 12 млн руб.; для жилых помещений, расположенных в Ленинградской обл. — от 500 тыс. до 12 млн рублей; для жилых помещений, расположенных в остальных регионах — от 500−600 тыс. (в зависимости от региона) до 6 млн руб. Первоначальный взнос: от 15% стоимости приобретаемой недвижимости. Приобретаемая недвижимость: жилое помещение, реализуемое юридическим лицом (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) по договору долевого участия в долевом строительстве (договору уступки прав требования по указанному договору) или договору купли-продажи (первая продажа), а так же для Дальневосточного Федерального Округа кредит предоставляется на покупку на вторичном рынке у физ. лица или юр. лица готового жилого помещения или готового жилого помещения с земельным участком, расположенных в сельских поселениях. «Дальневосточная ипотека». Сумма кредита — до 6 млн ₽. Процентная ставка — 1% годовых на весь срок кредита. Ставка действует при условии: у вашей семьи нет и не было других кредитов по программе «Дальневосточная ипотека»; в течение 9 месяцев (270 дней) после оформления права собственности вам нужно будет зарегистрироваться в жилье, которое вы приобрели по программе «Дальневосточная ипотека», и быть зарегистрированным в течение 5 лет. В противном случае ставка по ипотеке составит: ключевая ставка ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора + 4 п.п. Срок кредита — до 19 лет. Первый взнос — от 15%. Страховка объекта: обязательно. Страховка жизни и трудоспособности: по желанию. Срок действия программы «Дальневосточная ипотека» — кредитный договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 г. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено. «Ипотека с господдержкой 2020». Сумма кредита: до 12 млн. ₽ (Москва и МО, Санкт-Петербург и ЛО); до 6 млн. ₽ (иные регионы РФ). Процентная ставка — 6,1% при условии комплексного страхования. Срок кредита — до 30 лет. Первый взнос — от 15%. Страховка квартиры: обязательно (оформляется после оформления права собственности). Страховка жизни и трудоспособности: по желанию. Гражданство заёмщика (поручителя) — Российская Федерация. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика. Срок действия программы — до 01.11.2020 г. (включительно).

Банк ВТБ (ПАО)