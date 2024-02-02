ВТБ вошел в топ-3 лучших работодателей России по версии HeadHunter

По итогам 2023 года ВТБ вошел в тройку лидеров среди крупнейших компаний России в рейтинге работодателей HeadHunter, поднявшись за год сразу на четыре позиции, сообщает пресс-служба банка.

В исследовании приняли участие более 2000 компаний, представляющих самые разные отрасли российской экономики. Рейтинг ежегодно составляется на основе трех параметров: предпочтений соискателей в выборе компании для построения карьеры, вовлеченности и лояльности работающих в компании сотрудников, а также уровня развития ее HR-процессов.

В 2023 году к команде ВТБ присоединились свыше 13 000 человек. Заметно вырос и интерес к программам стажировок: получено более 31 000 заявок на 400 мест по всей России, что на 60% выше, чем в 2022 году.

В начале прошлого года бренд работодателя получил новое развитие: обновлены ценностное предложение для соискателей и сотрудников банка, а также слоган работодателя и визуальный стиль.

Банком реализован целый ряд инициатив, направленных на повышение вовлеченности сотрудников, говорится в сообщении пресс-службы. Так, усовершенствованы программы материальной мотивации, в частности проведен пересмотр заработных плат и расширен социальный пакет. Кроме того, внедрены новые образовательные программы: десятки тысяч сотрудников банка прошли подготовку по различным программам профессионального обучения, а также развития цифровых и «мягких» навыков.

Мы очень рады войти в тройку лидеров в одном из самых престижных рейтингов российских работодателей. Банк в течение многих лет последовательно и результативно ведёт работу над развитием бренда работодателя и практиками в области управления персоналом. Отрадно видеть, что наша работа получила высокие оценки в данном рейтинге. Сегодня конкуренция на рынке труда особенно высока, и для нас крайне важны доверие сотрудников банка и интерес со стороны соискателей, — отметил руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.

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