ВТО допустила беспорядки в бедных странах из-за голода

«Продукты и топливо являются двумя наиболее важными статьями в потребительской корзине. Цены вырастут значительно. Больше всего пострадают бедные страны. Это будет еще одна катастрофа, не только в этом году, но и в следующем», — подчеркнула Оконджо-Ивеала в интервью британской газете The Guardian.
Она предупредила, что существует вероятность повторения голодных бунтов второй половины 2000-х годов на фоне растущей инфляции по всему миру.
«Мы говорит с членами организации и призываем их не усугублять кризис путем установления экспортных ограничений на продукты питания», — цитирует главу ВТО ТАСС.
Оконджо-Ивеала также выразила обеспокоенность тем, что в 2022 году может быть сорвана посевная кампания на Украине, на которую приходится около половины всех объемов пшеницы в резервах Всемирной продовольственной программы.