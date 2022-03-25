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Экономика

ВТО допустила беспорядки в бедных странах из-за голода

Рост цен на продовольственные товары может спровоцировать беспорядки по всему миру — жители беднейших стран выйдут на улицы из-за голода, заявила глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

Продукты. Рынок.
Продукты. Рынок.
unsplash.com

«Продукты и топливо являются двумя наиболее важными статьями в потребительской корзине. Цены вырастут значительно. Больше всего пострадают бедные страны. Это будет еще одна катастрофа, не только в этом году, но и в следующем», — подчеркнула Оконджо-Ивеала в интервью британской газете The Guardian.

Она предупредила, что существует вероятность повторения голодных бунтов второй половины 2000-х годов на фоне растущей инфляции по всему миру.

«Мы говорит с членами организации и призываем их не усугублять кризис путем установления экспортных ограничений на продукты питания», — цитирует главу ВТО ТАСС.

Оконджо-Ивеала также выразила обеспокоенность тем, что в 2022 году может быть сорвана посевная кампания на Украине, на которую приходится около половины всех объемов пшеницы в резервах Всемирной продовольственной программы.

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