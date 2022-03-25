ВТО допустила беспорядки в бедных странах из-за голода

«Продукты и топливо являются двумя наиболее важными статьями в потребительской корзине. Цены вырастут значительно. Больше всего пострадают бедные страны. Это будет еще одна катастрофа, не только в этом году, но и в следующем», — подчеркнула Оконджо-Ивеала в интервью британской газете The Guardian.