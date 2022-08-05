Вторая смена. Крупному алтайскому заводу еще раз назначили нового директора-варяга

Росимущество, под контроль которого перешли акции алтайского завода «Кучуксульфат», назначило на предприятие нового генерального директора взамен прежнего, заступившего на этот пост совсем недавно — с 21 июля. Информацию о смене руководства подтвердил altapress.ru глава минпромэнерго Алтайского края Вячеслав Химочка. Новый топ-менеджер приедет из другого региона в ближайшие дни.

Кто стал новым топ-менеджером

Новым генеральным директором Росимущество (федеральное ведомство) назначило Альберта Худайбирдина — выходца из «Башсоды» — Башкирской содовой компании, крупнейшего в стране производителя соды.

«Башсода» — предприятие, большая часть акций которого (95,72%, по данным РБК) были изъяты у акционеров в пользу государства по решению суда в конце 2020 года.

Причины назначения нового топ-менеджера в Росимуществе не объяснили, «для нас это непонятно», — сказал Вячеслав Химочка.

«Кучуксульфат». www.kuchuk.ru

Что с первым новым директором?

Худайбирдин — второй гендиректор, которого назначило Росимущество после вступления в силу решения суда об изъятии акций «Кучуксульфата» (а это произошло в июне текущего года).

Ранее на этот пост Росимущество назначило Павла Крючкова — официально, по данным единого госреестра юрлиц, он вступил в должность 21 июля.

28 июля Крючков приехал на завод «Кучуксульфат» в Степное озеро, познакомился и пообщался с коллективом. Затем, уже в Барнауле, встретился с министром промышленности и энергетики.

Но Крючков завод уже покинул. На заводе сообщили, что он уехал «резко, не попрощавшись».

Когда состоится знакомство

Ожидается, что Худайбирдин прибудет в Алтайский край в понедельник 8 августа. Известно о нем немного — в частности, то, что он родился в 1985 году.

По данным издания «Толк», назначение произошло 2 августа, документ об этом подписал замруководителя «Росимущества».

Впрочем, изменения пока не отражены в едином госреестре юрлиц — в нем генеральным директором пока по-прежнему значится Павел Крючков.

«Кучуксульфат». www.kuchuk.ru

Что такое «Кучуксульфат»

«Кучуксульфат» — одно из крупнейших алтайских предприятий, много лет входило в топ-10 крупнейших налогоплательщиков региона. Численность персонала на 1 января — 1247 человек, чистая прибыль в 2021 году — более 1,1 млрд рублей. Расположено в поселке Степное озеро Благовещенского района Алтайского края.

100% акций «Кучуксульфата» были изъяты у акционеров — физических лиц и юрлица — в пользу государства по требованию Генпрокуратуры России, полагавшей, что 30 лет назад приватизация Кучукского сульфатного завода произошла с нарушениями.

Бывшие акционеры продолжают оспаривать решение суда.