Вторая жизнь «Изумрудного». Как краевые власти начали восстанавливать популярную зеленую зону в центре Барнаула

Уходящий год для Барнаула и Алтайского края в целом запомнится, как ключевой в истории одной из главных общественных территорий региональной столицы — парка «Изумрудный». Именно в 2020 году в «Изумрудном» начали реализовывать масштабный проект реконструкции.

Работы, которые призваны вдохнуть вторую жизнь в парк, по поручению губернатора Виктора Томенко, курирует краевое государственное казенное учреждение «Фонд имущества Алтайского края», подведомственное управлению имущественных отношений Алтайского края.

Отметим, что глава региона еще перед началом реализации проекта неоднократно высказывался о судьбе «Изумрудного», подчеркивая: «Парк как был, так и остается краевой собственностью. Позиция моя и правительства заключается в том, чтобы парк продолжил оставаться парком — местом отдыха людей с достаточным объемом сопутствующих услуг. Мне кажется, что хорошего парка Барнаул достоин».

В 2020 году впервые за много лет на развитие парковой зоны были направлены серьезные финансовые ресурсы. Так, по распоряжению губернатора из краевого бюджета на эти цели было выделено 20 млн рублей.

Парк «Изумрудный». Анна Зайкова Парк «Изумрудный». Анна Зайкова Парк «Изумрудный». Анна Зайкова

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» (национальный проект «Жилье и городская среда») на благоустройство «Изумрудного» было получено более 32 млн рублей.

На бюджетные средства закуплена техника, проложена велобеговая дорожка, предназначенная для пешеходов, бегунов и велосипедистов, проведен монтаж наружного освещения, высажены деревья и декоративные кустарники, подключены коммуникации, организована охрана, установлено видеонаблюдение, разработан эскизный проект реконструкции парка, произведена планировка территории.

Все мероприятия, запланированные на текущий год, выполнены в полном объеме. Всю территорию парка удалось очистить от бурьяна и многолетней поросли. Также было выкорчевано и вывезено около 600 пней деревьев.

Парк «Изумрудный». Анна Зайкова

Также специалистами был проведен демонтаж разрушенного здания административного корпуса, старых аттракционов и павильонов, снесен фундамент сгоревшего кафе.

На территории «Изумрудного» в 2020 году проведена большая работа по восстановлению утраченных зеленых насаждений. В текущем году здесь было высажено 750 различных деревьев и 2000 декоративных кустарников, в том числе с использованием новых технологий и приобретенной техники пересажено 550 крупномерных деревьев.

Из них по контракту было закуплено всего 151 дерево. Остальные были переданы безвозмездно и высажены с участием движения «Друзья парка».

В рамках национального проекта в парке «Изумрудный» на первом этапе благоустройства было выполнено оборудование трехсегментной дорожки по периметру парковой зоны. Почти две трети этой дорожки с асфальтовым покрытием предназначены для велосипедистов и пешеходов, отдыхающих с колясками, любителей скандинавской ходьбы, одна треть, с отсевом, — для занимающихся бегом. Вдоль дорожек общей шириной почти 4,5 метра и протяженностью около 2 километров выполнили монтаж наружного освещения. В зимнее время дорожки можно будет использовать под лыжную трассу.

Парк «Изумрудный». Анна Зайкова

Владислав Вакаев,

руководитель Фонда имущества Алтайского края:

— Нужно понимать, что объем работ здесь предстоит большой: реконструкция не случится мгновенно, но мы ежегодно будем находить возможность для улучшения состояния парка, в том числе участвуя в федеральных программах. У нас есть желание сформировать большую разновозрастную площадку для игр детей, возвести амфитеатр и обустроить специальное пространство для выгула собак, провести реконструкцию моста и навести порядок на искусственном пруду. Но это, конечно, перспектива следующих лет.

В 2021 году работы по озеленению и восстановлению парка будут продолжены. В итоге это место станет современным, многофункциональным городским общественным пространством, привлекательным для всех категорий граждан.