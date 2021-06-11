Второй день «Алтай-Агро 2021». Обсуждаем прогрессивные технологии землепользования

Деловой онлайн-форум «Алтай-Агро 2021» организован Министерством сельского хозяйства Алтайского края и ИД «Атапресс». Он проводится второй год подряд.
В первый день форума, 10 июня, более 1 тыс. зрителей внимательно следили в прямом эфире за темой применения цифровых технологий в сельском хозяйстве. Трансляция продолжалась около трех часов, но для тех, кто не успел ее увидеть, мы предлагаем посмотреть запись первого дня.
11 июня в качестве главных спикеров форума выступят:
- Алексей Гаркуша, директор ФАНЦА
- Ольга Антонова, директор НИИ химизации сельского хозяйства
- Алексей Ильин, первый заместитель генерального директора компании «АгроХимСервис»
- Андрей Фоменко, генеральный директор компании «Амиготерра»
- а также фермеры и руководители хозяйств: Валерий Росоха, Владимир Васильцов, Александр Степанов.
За ходом форума и выступлениями экспертов в режиме реального времени можно будет следить на сайте «Алтай-Агро-2021″. Начало трансляции — в 11:00 (7:00 МСК).
Подробную программу можно изучить на сайте форума.
Всех слушателей ждет не просто трансляция форума. При желании можно пообщаться с экспертами, задать спикерам волнующий вопрос и получить ответ в прямом эфире.
Участие в »Алтай Агро 2021″ бесплатное, по предварительной регистрации.