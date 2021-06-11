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Экономика

Второй день «Алтай-Агро 2021». Обсуждаем прогрессивные технологии землепользования

11 июня продолжит свою работу отраслевой онлайн-форум «Алтай-Агро 2021». Главная тема второго дня — прогрессивные и наиболее эффективные технологии землепользования.

Алтай-Агро - 2021.
Алтай-Агро - 2021.
ИД "Алтапресс"

Деловой онлайн-форум «Алтай-Агро 2021» организован Министерством сельского хозяйства Алтайского края и ИД «Атапресс». Он проводится второй год подряд.

В первый день форума, 10 июня, более 1 тыс. зрителей внимательно следили в прямом эфире за темой применения цифровых технологий в сельском хозяйстве. Трансляция продолжалась около трех часов, но для тех, кто не успел ее увидеть, мы предлагаем посмотреть запись первого дня.

11 июня в качестве главных спикеров форума выступят:

  • Алексей Гаркуша, директор ФАНЦА
  • Ольга Антонова, директор НИИ химизации сельского хозяйства
  • Алексей Ильин, первый заместитель генерального директора компании «АгроХимСервис»
  • Андрей Фоменко, генеральный директор компании «Амиготерра»
  • а также фермеры и руководители хозяйств: Валерий Росоха, Владимир Васильцов, Александр Степанов.

За ходом форума и выступлениями экспертов в режиме реального времени можно будет следить на сайте «Алтай-Агро-2021″. Начало трансляции — в 11:00 (7:00 МСК).

Подробную программу можно изучить на сайте форума.

Всех слушателей ждет не просто трансляция форума. При желании можно пообщаться с экспертами, задать спикерам волнующий вопрос и получить ответ в прямом эфире.

Участие в »Алтай Агро 2021″ бесплатное, по предварительной регистрации.

Алтай-Агро-2021
Алтай-Агро-2021
ИД Алтапресс
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