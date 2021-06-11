Второй день «Алтай-Агро 2021». Обсуждаем прогрессивные технологии землепользования

11 июня продолжит свою работу отраслевой онлайн-форум «Алтай-Агро 2021». Главная тема второго дня — прогрессивные и наиболее эффективные технологии землепользования.

Деловой онлайн-форум «Алтай-Агро 2021» организован Министерством сельского хозяйства Алтайского края и ИД «Атапресс». Он проводится второй год подряд.

В первый день форума, 10 июня, более 1 тыс. зрителей внимательно следили в прямом эфире за темой применения цифровых технологий в сельском хозяйстве. Трансляция продолжалась около трех часов, но для тех, кто не успел ее увидеть, мы предлагаем посмотреть запись первого дня.

11 июня в качестве главных спикеров форума выступят:

Алексей Гаркуша , директор ФАНЦА

директор ФАНЦА Ольга Антонова , директор НИИ химизации сельского хозяйства

директор НИИ химизации сельского хозяйства Алексей Ильин , первый заместитель генерального директора компании «АгроХимСервис»

первый заместитель генерального директора компании «АгроХимСервис» Андрей Фоменко , генеральный директор компании «Амиготерра»

генеральный директор компании «Амиготерра» а также фермеры и руководители хозяйств: Валерий Росоха , Владимир Васильцов , Александр Степанов.

За ходом форума и выступлениями экспертов в режиме реального времени можно будет следить на сайте «Алтай-Агро-2021″. Начало трансляции — в 11:00 (7:00 МСК).

Подробную программу можно изучить на сайте форума.

Всех слушателей ждет не просто трансляция форума. При желании можно пообщаться с экспертами, задать спикерам волнующий вопрос и получить ответ в прямом эфире.

Участие в » Алтай Агро 2021″ бесплатное, по предварительной регистрации.