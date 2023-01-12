12 января
﻿
Экономика

Втрое дороже, чем в Кузбассе. Почему в Алтайском крае такие «золотые» дрова и что с этим делать

Самые высокие в Сибири цены на дрова — в Алтайском крае и Республике Алтай. Такую информацию опубликовал сайт ФедералПресс, изучивший сведения органов статистики Сибирского федерального округа за 2022 год. Причем в Алтайском крае больше всего цены выросли в 2022-м — сегодня наши дрова почти втрое дороже, чем в Кузбассе. Административные ограничения цен не спасают: все, что недополучили предприниматели на продаже дров, они компенсируют на доставке. Есть ли выход?

Лес. Использование древесины.
Лес. Использование древесины.
Pixabay.com

Цены растут, доходы падают

Тему роста цен на дрова всерьез обсуждали в правительстве края как минимум с осени прошлого года. В октябре главам районов пришло письмо от вице-губернатора Александра Лукьянова.

Тот констатировал: с начала 2022 года куб дров подорожал на 22% - с 2388 до 2931 рублей (или на 543 рубля). А машина дров с доставкой до дома стала обходиться дороже в среднем на 21%: в 2021 году она стоила 10,7 тыс. рублей, в 2022-м — уже 12,9 тыс. В отдельных же районах за машину платят 16 тыс., в Целинном и Курьинском — и вовсе 20 тыс.

Сайт ФедералПресс приводит данные статистики: за 10 лет в Алтайском крае дрова подорожали на 41%. Получается, большая часть роста пришлась на прошлый год.

Дрова. Пиломатериал.
Дрова. Пиломатериал.
открытые источники (CC0)

История эта неприятная и по большому счету — непонятная. Ведь платежи за лес заготовителей изменились мало (вице-губернатор отмечает незначительный рост). Роста цен на бензин тоже не наблюдается.

«Говорят — шины поднялись в цене. Вот у нас импортные бензопилы. Но это же малая доля в себестоимости. Я не вижу финансово-экономических причин подорожания дров», — говорит Александр Пластеев, глава Залесовского округа.

Дороже только в Горном

Тема эта для Алтайского края особо чувствительная: печное отопление используют 390 тыс. домовладений региона — дрова нужны и для растопки (основное топливо все же уголь), и для бани. А реальные доходы населения только за девять месяцев сократились на 3,3%.

Дрова.
Дрова.
СС0

При этом ежегодный объем потребления дров в крае — 1,7 млн кубов (250−300 тыс. машин), приводит сведения минприроды телеканал «Катунь 24». Если эта цифра верна, то за прошлый год покупатели заплатили за дрова больше… почти на 1 млрд рублей.

Впрочем, по данным Росстата, опубликованным сайтом ФедералПресс, средняя цена дров в Алтайском крае чуть ниже, чем сообщал вице-губернатор: 2818,5 рублей.

Но и это почти максимум в Сибири. Больше — только в Республике Алтай: 2958. Чуть меньше — в богатом лесами Красноярском крае: 2718 рублей. Для сравнения: жителям Кузбасса дрова обходятся почти втрое дешевле — 1121,9 рублей.

Дрова.
Дрова.
Михаил Хаустов

Вынуждены брать кредит

Между тем, цены в Алтайском крае пытаются удержать административным путем: дрова — товар особый, социальный.

В октябре 2021 года решением управления по тарифам № 248 установили потолок цен за один плотный кубометр дров до 1 м длиной, реализуемых гражданам: от 765 рублей в Михайловском районе до 1587 рублей в Барнауле (для привычных нам складочных кубов цена выше — применяют коэффициент 1,43).

Соблюдают ли этот «потолок» продавцы дров? В основном соблюдают. А вот стоимость доставки дров документ не регулирует, напоминает Александр Пластеев. В самом деле: в пункте 3 там так и написано: раскол и доставка — по соглашению с продавцом. Понятно, что предприниматели на этом и зарабатывают.

«Примерно половину колотых дров в округе продают частные предприниматели — у арендаторов большой заинтересованности в торговле дровами для населения нет. Частники покупают у арендаторов прямо в лесу куб сортимента за 1100 рублей — это бревна четыре-шесть метров длиной. Транспортировка стоит около 500 рублей, еще 500 — раскол. А львиная доля в конечной цене дров — доставка до потребителя», — объясняет глава.

Дрова в Усть-Пристанском районе в 2022 году подорожали всего на 200 рублей. Их продает фирма местного арендатора леса Николая Петрова.
Дрова в Усть-Пристанском районе в 2022 году подорожали всего на 200 рублей. Их продает фирма местного арендатора леса Николая Петрова.
Altairegion22.ru

Так в самом Залесово колотые дрова обходятся в 2350 рублей за куб. А в селе Кордон, до которого 50 км, за доставку могу добавить и по 1 тыс. рублей за куб. И машина дров в этом селе, окруженном лесом, обойдется в 15−16 тысяч.

Кстати, та же история с углем, на который тоже установлен потолок цен: предельную цену предприниматели не превышают — зато «от души» берут за доставку. «Люди вынуждены иногда брать кредиты для того, чтобы обеспечить себя топливом — углем и дровами», — говорит глава округа.

Льготные, но недоступные

Парадоксально или нет — но при таком росте цен жители края почти не пользуются правом заготовить 8 кубов для собственных нужд по минимальной цене — около 700 рублей за куб. Его дает людям специальный краевой закон.

Сосновый лес. Дрова.
Сосновый лес. Дрова.
Анна Зайкова.

Льготные дрова выделяют по заявкам, которые подаются в сельсоветы заранее — за год. И вот по данным минприроды края на начало осени, в 2022 году поступило заявок лишь на 180 тыс. кубометров льготной древесины — это при потребности 1,7 млн кубов.

«Арендаторы лесных участков не заинтересованы в продаже льготных дров. Они отказываются предоставлять делянки для заготовки, предлагают пилить тополя, либо отправляют желающих в труднодоступную местность», — приводили комментарии глав муниципалитетов журналисты телеканала «Вести-Алтай».

Эту же проблему отмечает и Александр Пластеев. «Люди могут жить в Шатуново, а верхний склад льготной древесины определяют где-нибудь в Тундрихе или в Большом Калтае. А это — 40−50 километров, и для доставки в село нужен лесовоз. В итоге дрова все равно выходят в ту же сумму, что и у частных предпринимателей», — говорит он.

Дрова в Усть-Пристанском районе в 2022 году подорожали всего на 200 рублей. Их продает фирма местного арендатора леса Николая Петрова.
Дрова в Усть-Пристанском районе в 2022 году подорожали всего на 200 рублей. Их продает фирма местного арендатора леса Николая Петрова.
Altairegion22.ru

Скооперировались и получилось

Надо сказать, что вопрос о ценах на дрова и заготовке льготной древесины в Залесовском округе обсуждался не раз. В феврале 2022-го Александр Пластеев собрал в администрации всех участников рынка в районе.

Удалось договориться и подобрать для села Шатуново место поближе, а шатуновские мужчины скооперировались, привезли в село льготные дрова, что называется, «оптом», на месте их распилили и покололи. Конечная цена для жителей вышла что-то около 1100 рублей за куб — собственно, как в Кузбассе, где цены самые низкие в Сибири.

«Но в сельской местности большинство жителей пенсионного возраста, они не могут себе позволить поехать в лес и привезти древесину, поэтому и покупают колотые дрова задорого», — объясняет глава.

Древесина. Вырубка.
Древесина. Вырубка.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Нужна здоровая конкуренция

Чего в этой истории не хватает? Конкурентной среды, считает Александр Пластеев.

Нехватки «дровяного леса», скажем, в Залесовском округе не существует — так что дефицитом рост цен не объяснить. К тому же цены выросли и там, где леса не хватает — например, в Целинном районе, и там, где он есть. Ситуация общая для всего Алтайского края.

«Была бы здоровая конкуренция, ситуация была бы другой. Мы сейчас к этому подходим», — говорит он.

В Залесовском округе планируют создать муниципальное предприятие, и за счет минимально возможных цен создать условия для того, чтобы и другие участники рынка их снижали. В муниципальных предприятиях проще отследить затраты.

«Задача МУПов — обеспечить население социальными услугами. И как бы мы ни хотели перейти на коммерческие рельсы, поставка топлива — все же социальная услуга», — считает глава Залесовского округа.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость