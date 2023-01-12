Втрое дороже, чем в Кузбассе. Почему в Алтайском крае такие «золотые» дрова и что с этим делать

Самые высокие в Сибири цены на дрова — в Алтайском крае и Республике Алтай. Такую информацию опубликовал сайт ФедералПресс , изучивший сведения органов статистики Сибирского федерального округа за 2022 год. Причем в Алтайском крае больше всего цены выросли в 2022-м — сегодня наши дрова почти втрое дороже, чем в Кузбассе. Административные ограничения цен не спасают: все, что недополучили предприниматели на продаже дров, они компенсируют на доставке. Есть ли выход?

Цены растут , доходы падают

Тему роста цен на дрова всерьез обсуждали в правительстве края как минимум с осени прошлого года. В октябре главам районов пришло письмо от вице-губернатора Александра Лукьянова.

Тот констатировал: с начала 2022 года куб дров подорожал на 22% - с 2388 до 2931 рублей (или на 543 рубля). А машина дров с доставкой до дома стала обходиться дороже в среднем на 21%: в 2021 году она стоила 10,7 тыс. рублей, в 2022-м — уже 12,9 тыс. В отдельных же районах за машину платят 16 тыс., в Целинном и Курьинском — и вовсе 20 тыс.

Сайт ФедералПресс приводит данные статистики: за 10 лет в Алтайском крае дрова подорожали на 41%. Получается, большая часть роста пришлась на прошлый год.

Дрова. Пиломатериал. открытые источники ( CC0)

История эта неприятная и по большому счету — непонятная. Ведь платежи за лес заготовителей изменились мало (вице-губернатор отмечает незначительный рост). Роста цен на бензин тоже не наблюдается.

«Говорят — шины поднялись в цене. Вот у нас импортные бензопилы. Но это же малая доля в себестоимости. Я не вижу финансово-экономических причин подорожания дров», — говорит Александр Пластеев, глава Залесовского округа.

Дороже только в Горном

Тема эта для Алтайского края особо чувствительная: печное отопление используют 390 тыс. домовладений региона — дрова нужны и для растопки (основное топливо все же уголь), и для бани. А реальные доходы населения только за девять месяцев сократились на 3,3%.

Дрова. СС0

При этом ежегодный объем потребления дров в крае — 1,7 млн кубов (250−300 тыс. машин), приводит сведения минприроды телеканал «Катунь 24». Если эта цифра верна, то за прошлый год покупатели заплатили за дрова больше… почти на 1 млрд рублей.

Впрочем, по данным Росстата, опубликованным сайтом ФедералПресс, средняя цена дров в Алтайском крае чуть ниже, чем сообщал вице-губернатор: 2818,5 рублей.

Но и это почти максимум в Сибири. Больше — только в Республике Алтай: 2958. Чуть меньше — в богатом лесами Красноярском крае: 2718 рублей. Для сравнения: жителям Кузбасса дрова обходятся почти втрое дешевле — 1121,9 рублей.

Дрова. Михаил Хаустов

Вынуждены брать кредит

Между тем, цены в Алтайском крае пытаются удержать административным путем: дрова — товар особый, социальный.

В октябре 2021 года решением управления по тарифам № 248 установили потолок цен за один плотный кубометр дров до 1 м длиной, реализуемых гражданам: от 765 рублей в Михайловском районе до 1587 рублей в Барнауле (для привычных нам складочных кубов цена выше — применяют коэффициент 1,43).

Соблюдают ли этот «потолок» продавцы дров? В основном соблюдают. А вот стоимость доставки дров документ не регулирует, напоминает Александр Пластеев. В самом деле: в пункте 3 там так и написано: раскол и доставка — по соглашению с продавцом. Понятно, что предприниматели на этом и зарабатывают.

«Примерно половину колотых дров в округе продают частные предприниматели — у арендаторов большой заинтересованности в торговле дровами для населения нет. Частники покупают у арендаторов прямо в лесу куб сортимента за 1100 рублей — это бревна четыре-шесть метров длиной. Транспортировка стоит около 500 рублей, еще 500 — раскол. А львиная доля в конечной цене дров — доставка до потребителя», — объясняет глава.

Дрова в Усть-Пристанском районе в 2022 году подорожали всего на 200 рублей. Их продает фирма местного арендатора леса Николая Петрова. Altairegion22.ru

Так в самом Залесово колотые дрова обходятся в 2350 рублей за куб. А в селе Кордон, до которого 50 км, за доставку могу добавить и по 1 тыс. рублей за куб. И машина дров в этом селе, окруженном лесом, обойдется в 15−16 тысяч.

Кстати, та же история с углем, на который тоже установлен потолок цен: предельную цену предприниматели не превышают — зато «от души» берут за доставку. «Люди вынуждены иногда брать кредиты для того, чтобы обеспечить себя топливом — углем и дровами», — говорит глава округа.

Льготные , но недоступные

Парадоксально или нет — но при таком росте цен жители края почти не пользуются правом заготовить 8 кубов для собственных нужд по минимальной цене — около 700 рублей за куб. Его дает людям специальный краевой закон.

Сосновый лес. Дрова. Анна Зайкова.

Льготные дрова выделяют по заявкам, которые подаются в сельсоветы заранее — за год. И вот по данным минприроды края на начало осени, в 2022 году поступило заявок лишь на 180 тыс. кубометров льготной древесины — это при потребности 1,7 млн кубов.

«Арендаторы лесных участков не заинтересованы в продаже льготных дров. Они отказываются предоставлять делянки для заготовки, предлагают пилить тополя, либо отправляют желающих в труднодоступную местность», — приводили комментарии глав муниципалитетов журналисты телеканала «Вести-Алтай».

Эту же проблему отмечает и Александр Пластеев. «Люди могут жить в Шатуново, а верхний склад льготной древесины определяют где-нибудь в Тундрихе или в Большом Калтае. А это — 40−50 километров, и для доставки в село нужен лесовоз. В итоге дрова все равно выходят в ту же сумму, что и у частных предпринимателей», — говорит он.

Дрова в Усть-Пристанском районе в 2022 году подорожали всего на 200 рублей. Их продает фирма местного арендатора леса Николая Петрова. Altairegion22.ru

Скооперировались и получилось

Надо сказать, что вопрос о ценах на дрова и заготовке льготной древесины в Залесовском округе обсуждался не раз. В феврале 2022-го Александр Пластеев собрал в администрации всех участников рынка в районе.

Удалось договориться и подобрать для села Шатуново место поближе, а шатуновские мужчины скооперировались, привезли в село льготные дрова, что называется, «оптом», на месте их распилили и покололи. Конечная цена для жителей вышла что-то около 1100 рублей за куб — собственно, как в Кузбассе, где цены самые низкие в Сибири.

«Но в сельской местности большинство жителей пенсионного возраста, они не могут себе позволить поехать в лес и привезти древесину, поэтому и покупают колотые дрова задорого», — объясняет глава.

Древесина. Вырубка. Анна Зайкова , altapress.ru.

Нужна здоровая конкуренция

Чего в этой истории не хватает? Конкурентной среды, считает Александр Пластеев.

Нехватки «дровяного леса», скажем, в Залесовском округе не существует — так что дефицитом рост цен не объяснить. К тому же цены выросли и там, где леса не хватает — например, в Целинном районе, и там, где он есть. Ситуация общая для всего Алтайского края.

«Была бы здоровая конкуренция, ситуация была бы другой. Мы сейчас к этому подходим», — говорит он.

В Залесовском округе планируют создать муниципальное предприятие, и за счет минимально возможных цен создать условия для того, чтобы и другие участники рынка их снижали. В муниципальных предприятиях проще отследить затраты.