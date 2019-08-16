Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 августа 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

ВЦИОМ: у большинства россиян не возникает проблем с погашением кредита

Россияне тратят на погашение кредита от 10 до 20% семейного дохода. При этом большинство из них считают, что могут погасить долг перед банком. Такие данные большого опроса опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Деньги. Кредиты.
Деньги. Кредиты.
СС0

С помощью опроса специалисты хотели определить нагрузку кредитных ежемесячных платежей на семейный бюджет. Опрос показал, что 31% опрошенных тратит на погашение кредита от 10 до 20% своего совокупного дохода. Для 13% семей кредитная нагрузка по-прежнему остается очень высокой и составляет около 50% семейного дохода.

В целом кредитное настроение россиян, по оценкам ВЦИОМ, стало за последний год гораздо лучше. Чуть более 65% опрошенных заявили, что в последнее время ни разу не испытывали проблем с ежемесячным погашением банковского кредита. Однако остальные 34% считают, что возврат основного долга и процентов по кредиту — это тяжелое испытание.

Негативная оценка кредитной нагрузки на семейный бюджет характерна для жителей городов-миллионников и для сельского населения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость