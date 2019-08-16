ВЦИОМ: у большинства россиян не возникает проблем с погашением кредита

Россияне тратят на погашение кредита от 10 до 20% семейного дохода. При этом большинство из них считают, что могут погасить долг перед банком. Такие данные большого опроса опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С помощью опроса специалисты хотели определить нагрузку кредитных ежемесячных платежей на семейный бюджет. Опрос показал, что 31% опрошенных тратит на погашение кредита от 10 до 20% своего совокупного дохода. Для 13% семей кредитная нагрузка по-прежнему остается очень высокой и составляет около 50% семейного дохода.

В целом кредитное настроение россиян, по оценкам ВЦИОМ, стало за последний год гораздо лучше. Чуть более 65% опрошенных заявили, что в последнее время ни разу не испытывали проблем с ежемесячным погашением банковского кредита. Однако остальные 34% считают, что возврат основного долга и процентов по кредиту — это тяжелое испытание.

Негативная оценка кредитной нагрузки на семейный бюджет характерна для жителей городов-миллионников и для сельского населения.