Вверх или вниз? Что будет с ипотекой и как повлияют на ставки американские санкции

Ипотечные кредиты дешевели три года. Однако в августе, а затем и в сентябре отдельные банки немного подняли процентные ставки. Что будет дальше? Будет ли ипотека дешеветь или дорожать? Пока тенденции разнонаправленные.

Как взять ипотеку, чтобы она не стала непосильным бременем?

В августе и сентябре банки повысили ставки по ипотечным кредитам в среднем от 0,5 до 1 процентного пункта, сообщает ТАСС. Повышение, как правило, распространяется на отдельные программы.

Незначительно, всего на 0,25−0,5 п.п. (новостройки) и 1 п.п. (готовое жилье), повысила ставки в сентябре и госкорпорация «Дом.РФ» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования), отмечает РБК.

Пока, впрочем, ни о существенном удорожании ипотеки, ни о массовости явления говорить не приходится. Но какова тенденция?

Версия первая: стабильность

Повышение ставок по ипотеке госкорпорация «Дом.РФ» напрямую связала с увеличением ключевой ставки ЦБ с 7,25 до 7,5% годовых. И все же многие эксперты полагают: это вряд ли окажет существенное влияние на ставки банков.

Лилия Ямщикова,

руководитель по развитию сети отделений Альфа-Банка в Барнауле:

Повышение ставки рефинансирования слишком незначительное чтобы повлиять на рынок. Изменения не отразилось на рынке кардинально.

Версия вторая: снижение

Между тем о снижении ставок по ипотеке к концу 2018 год заявил на днях глава Сбербанка. Андрей Макулов, член совета директоров «ФорБанка», считает дальнейшее снижение ставок (и не только в сегменте ипотечного кредитования) вполне вероятным, так как в банках — избыточная ликвидность. Иначе говоря, у банков много не размещенных денег.

Более того, глава ЦБ Эльвира Набиулина, выступив в Госдуме, заявила: повышение ключевой ставки направлено на то, чтобы держать инфляцию под контролем таким образом, чтобы ставки по долгосрочным кредитам также снижались. И, по ее словам, это будет происходить по ипотечным кредитам, цитирует главу ЦБ РИА «Новости».

Повлияют ли санкции

Впрочем, определить тренды сейчас трудно. Неопределенность привносят американские санкции, которые США планирует ввести в отношении России.

Четвертый квартал 2018 года обещает быть напряженным, размышляет Лилия Ямщикова, и в первую очередь, это связано с санкциями. А политическая ситуация всегда негативно влияет на настроения. Однако политика вещь непредсказуемая, осторожно говорит эксперт.

Чуть раньше финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматулин пояснил порталу «Экономика сегодня», что в целом тренда на повышение ставок по ипотеке.

Но это может произойти, если США пойдут на радикальный вариант своего санкционного пакета. Пусть это пока и маловероятно.

Ипотека в Алтайском крае

Ну, а икс временем ипотека продолжает бить рекорды. По данным ЦБ, на 1 сентября в АК взято почти 15,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов на 21, 2 млрд рублей. Годом раньше на эту же дату жители края взяли 9,3 кредитов на 12 171 млн рублей. Рост на 64% (по количеству выдач) и на 74% по объему.

Лилия Ямщикова,

руководитель по развитию сети отделений Альфа-Банка в Барнаул: