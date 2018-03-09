Вопреки пожеланиям Путина, ставка по ипотеки будут высокими еще два года

О перспективах телеканалу рассказал председатель правления банка "Российский капитал" Артем Федорко. От отметил, что уровень ставок в районе 8% будет достижим уже к концу этого года, а на горизонте двух лет на рынке появятся ставки в районе 7%.

Артем Федорко,

председатель правления банка "Российский капитал":

— Финансовая система России стала менее чувствительна к внешним шокам и в меньшей степени зависит от внешней конъюнктуры, поэтому даже при изменении макроэкономической и внешнеэкономической ситуации, мы видим, что предпосылки для снижения ставок по ипотеке сохранятся.

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию 1 марта поставил перед российскими банками задачу снизить среднюю ставку по ипотеке до 7-8% годовых. При этом необходимо стремиться к 7%, отметил он.