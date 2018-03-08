Барнаульские арендаторы потеряли интерес к первым этажам в новостройках

Константин Никитеев,

директор АН "Ключ Риэлт":

— Когда началась бурная стройка в новых кварталах, квартиры на первых этажах оставались у строителей неликвидной недвижимостью. В связи с этим компании начали закладывать там нежилые помещения, которые стали более востребованы и очень хорошо продавались. Сейчас при насыщении такими объектами застройщики вынуждены отдавать их с дисконтом, но иногда даже этот ход не помогает реализовать недвижимость. Пока проблема пустых первых этажей в Барнауле небольшая. Зато наметилась тенденция отказа от цокольных этажей: они стали невостребованными как в новых, так и в старых домах.

Эксперт считает, что главная проблема коммерческой недвижимости на первых этажах — отсутствие разнообразия. Чаще всего эти помещения занимают мелкие продуктовые магазины, пивные или пекарни.

Если подобная тенденция сохранится, то застройщики будут вынуждены переквалифицировать первые этажи. По словам Никитеева, на этих площадях могут появиться автомобильные стоянки, как сейчас это распространено в Москве.