Архитекторы все чаще заходят в тупик, проектируя новостройки Барнаула

Площадка на Красноармейском, для которой 10 лет не могут придумать проект дома. Фото : Анна Зайкова. Площадка на Красноармейском, для которой 10 лет не могут придумать проект дома. Фото : Анна Зайкова. Площадка на Красноармейском, для которой 10 лет не могут придумать проект дома. Фото : Анна Зайкова. Площадка на Красноармейском, для которой 10 лет не могут придумать проект дома. Фото : Анна Зайкова.

На градосовете экспертам представили 25-этажную высотку на проспекте Космонавтов, 17, жилой комплекс на Красноармейском, 61 и многоквартирный дом на 1-западной, 8. Все они не выдержали критики примерно по одним и тем же пунктам.

Нет проекта планировки квартала, из-за чего не понятно, как будет развиваться территория.

Недостаточно парковочных мест и площадок для прогулок.

Дефицит озеленения.

Слишком высокая плотность застройки: количество людей на 1 кв. метре участка.

Нет школ и детских садов в шаговой доступности.

Переполненность расположенных рядом учебных заведений с учетом нормативов обучения в одну смену.

Конфликт с окружающей застройкой.

Проектировщики понимают эти и другие "узкие" места своих работ и пытаются решить их. Например, добавить прогулочную площадку на кровле, которая построена над парковками. Или инвестировать в городское пространство вне границ своего участка.

Евгений Востриков, руководитель компании "Домстрой-Барнаул", член градосовета, отметил, что желание застройщиков поднять этажность домов продиктовано стоимостью земли. Она слишком дорога, поэтому приходится строить больше жилья на каждом квадратном метре участка.

Евгений Востриков,

руководитель компании "Домстрой-Барнаул", член градосовета:

— Пока мы, застройщики, будем использовать не нормативы и закон, а административный ресурс (чтобы завершать объекты с нарушением норм, — прим. altapress.ru), то все так и будет продолжаться, а стоимость участков не снизится. Ведь земля стоит ровно столько, за сколько ее покупают.

Проблем с проектированием зданий добавляют законы. "Архитекторы стали заложниками полной разбалансировки законодательства и нормативной базы, на которые мы ссылаемся", — подчеркивает Станислав Зенков, почетный архитектор России, член градосовета.

На этот комментарий Сергей Боженко, замначальника комитета по строительству и архитектуре Барнаула, заметил, что в первую очередь следует руководствоваться СНИПами градостроительства.

Сергей Боженко,

замначальника комитета по строительству и архитектуре Барнаула:

— Я предлагаю соблюсти здравый смысл и создать благоприятные проекты для проживания людей.

Архитекторы в который раз пришли к выводу, что для проектирования новых домов внутри уже застроенной микрорайонов нужен проект планировки всего квартала. Такой документ ответит на вопросы о численности населения, об обеспеченности соцобъектами. Пока город не располагает такими бумагами. Заказанные в прошлом году разработки пока применять невозможно. Их выполнили с серьезными нарушениями и отправили на доработку.

Проекты, представленные на градостроительном совете

25-этажный дом на пр. Космонавтов, 17. Предлагают расположить на участке 0,5 га. Высотка по замыслу заказчика должна была стать градострительным акцентом Потока, его символом.

Высотный жилой комплекс на пр. Красноармейском, 61б. Это третья попытка застроить территорию между двумя многоэтажками. На этот раз архитекторы предложили двухсекционную высотку повышенной комфортности с расположенной рядом подземной парковкой.

1-западная, 8. Многоквартирный восьмиэтажный дом с прогулочными площадками под домом. Предполагает квартиры класса эконом с теплыми лоджиями.