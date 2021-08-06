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Экономика

Новое пособие предложили ввести в России

За своевременное прохождение плановой диспансеризации россияне должны получать раз в три года пособие в размере 10 тыс. рублей.

Врач. Доктор. Медицина.
Врач. Доктор. Медицина.
CC0

С такой инициативой выступила детский омбудсмен Татарстана и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.

Она направила письмо министру труда и социальной защиты Антону Котякову, предложив запустить федеральную программу «Здоровая Россия», в рамках которой россияне будут получать информацию о возможности бесплатного обследования и выплате пособия за регулярное прохождение диспансеризации.

Выявление заболеваний на ранних стадиях способствует их успешному лечению, экономии бюджетных средств, а также продлении активной жизни людей и повышению ее качества, уверена омбудсмен.

Она считает — реализация инициативы повысит внимание россиян к сохранению собственного здоровья и будет способствовать формированию культуры плановой диспансеризации, пишет News.ru.

Учет прохождения гражданами плановой диспансеризации Волынец предложила вести на портале госуслуг путем выдачи QR-кодов.

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