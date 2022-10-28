Взаимодействие внутри СНГ развивается, заявил российский премьер

Взаимодействие внутри стран СНГ развивается, несмотря на санкции и трудности в мировой экономике, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, Россия остается «надежным союзником и торговым партнером».

«Мы внимательно и с уважением относимся к интересам ближайших соседей», — цитирует его РИА Новости.

Сейчас у мировой экономической системы сложные времена, добавил Мишустин.

Он напомнил, что в 2021 году товарооборот со странами СНГ увеличился более чем на 30%, экспорт — почти на четверть (превысил 65 млрд долларов), а импорт — на 25% (составил почти 32 млрд долларов).

В 2022 году также наблюдается хорошая динамика, подчеркнул премьер-министр.

«Положительные показатели мы отмечаем в целом в экономиках стран-участников СНГ. Это касается производства промышленной продукции, объема грузоперевозок, инвестиций в основной капитал», — уточнил Мишустин.

Между тем убытки американского концерна Boeing выросли почти в 73 раза.