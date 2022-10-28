Взаимодействие внутри СНГ развивается, заявил российский премьер

По словам Мишустина, Россия остается «надежным союзником и торговым партнером».
«Мы внимательно и с уважением относимся к интересам ближайших соседей», — цитирует его РИА Новости.
Сейчас у мировой экономической системы сложные времена, добавил Мишустин.
Он напомнил, что в 2021 году товарооборот со странами СНГ увеличился более чем на 30%, экспорт — почти на четверть (превысил 65 млрд долларов), а импорт — на 25% (составил почти 32 млрд долларов).
В 2022 году также наблюдается хорошая динамика, подчеркнул премьер-министр.
«Положительные показатели мы отмечаем в целом в экономиках стран-участников СНГ. Это касается производства промышленной продукции, объема грузоперевозок, инвестиций в основной капитал», — уточнил Мишустин.
Между тем убытки американского концерна Boeing выросли почти в 73 раза.