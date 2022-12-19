Взгляд из бухгалтерии

Как малый бизнес справлялся с вызовами 2022 года, и что его ждет в году грядущем

Для бизнеса минувший год стал годом необычных испытаний. Тем не менее, бизнес, в том числе малый и средний, остался «на плаву» и продолжает свою работу. О том, с какими итогами малый бизнес провожает этот год и что ему ждать в году грядущем, мы поговорили с Ольгой Сорокиной, директором фирмы «1+1».

— Ольга , вы специализируетесь на бухгалтерском обслуживании малого бизнеса. Как сильно ваши клиенты пострадали в этом году от изменений в экономике и политике?

— Специальная военная операция, конечно, отразилась на экономической ситуации. Но на самом деле на наших клиентов сильнее повлияла пандемия коронавируса. Так, например, во время пандемии нелегко пришлось предприятиям в сфере общественного питания, а также клиентам, работающим в сферах образования, развлечений, розничной торговли. Причем в этом году то одни компании активно восстанавливались, то появились трудности у других.

В этом году в разной степени пострадали наши экспортеры и импортеры. Среди наших клиентов были и те, кто потеряли ценные кадры из-за мобилизации. В целом, мне кажется, что события последних лет сильно закалили наших предпринимателей. Многие активно искали и открывали новые направления деятельности, производства. При этом, почти никто из них не отказался от нашего обслуживания — вот уже четвертый год подряд мы более чем на 30% прирастаем по выручке.

— Расскажите , какие изменения в сфере учета и налогов ждут предпринимателей в грядущем году?

— В 2023 году вводится Единый налоговый платеж. Это означает, что все налоговые платежи будут уходить на один код бюджетной классификации и самостоятельно распределяться налоговыми органами. Помимо этого и ежегодного изменения в формах и сроках отчетности, я бы отметила еще несколько трендов.

Так, в бухгалтерском учете продолжается переход и приближение к международным стандартам. В последние годы существенно меняются подходы к учету основных средств, нематериальных активов, запасов, договоров аренды и лизинга в том числе. Их основная задача — сделать бухгалтерскую отчетность компании более информативной, дать представление о реальной рыночной стоимости компании.

Для бухгалтеров это означает большую, и зачастую незаметную для руководства, работу по осмыслению новых стандартов учета. В основе методологии у многих из них лежит необходимость вынесения мотивированных суждений, к которым наши бухгалтеры не привыкли, и это реально «ломает их мозг». Неприятность еще и в том, что новые стандарты обязательны к применению даже в сфере МСП.

— А что насчет налогового учета в 2023 году?

— Ожидаемо, будет усиливаться налоговый контроль со стороны государства. Основной тренд — это неописанный в Налоговом кодексе, но успешно применяемый налоговыми органами «метод побуждения». Ведь основная работа по взысканию налогов теперь проводится в ходе камеральных проверок. Еще до вынесения акта проверки налогоплательщика побуждают к добровольной корректировке деклараций и доплате налогов. Да, количество выездных налоговых проверок сокращается, но «средний чек» по результатам — видимо, будет расти. Основными сферами внимания проверок сейчас являются НДС, дробление бизнеса, а также зарплатные налоги — и здесь мы ожидаем усиление внимания налоговых органов.

Отдельно хочу выделить финансовый учет — или ту часть управленческого учета, которая дает собственникам информацию о деньгах компании — доходах и расходах, о движении денежных средств. По моему опыту, более чем у половины компаний в сфере малого бизнеса такой учет вообще не ведется или недостаточно грамотно построен.

Предыдущие годы показали компаниям важность считать деньги, и что при сложностях с кадрами — существует возможность находить специалистов или специальные сервисы и осуществлять этот учет удаленно. А еще сейчас формируется хороший тренд — на автоматизацию и интеграцию друг в друга всех видов учета на предприятии. Специалистов в этой области мало, но здесь очень важную роль играют руководители компаний — если они держат фокус внимания на этих процессах — у них в итоге, даже в самых маленьких компаниях, получается, избежать двойного учета и обеспечить себя самыми оперативными данными о состоянии финансов в своем бизнесе.

— Что вы пожелаете своим клиентам в Новом году?

— Первым делом хочется пожелать, чтоб ни в каких ситуациях не опускались руки и были силы продолжать развивать свое дело. Также желаю всегда держать руку на пульсе по вопросам налогообложения и финансов.

И, конечно же, уделять должное внимание дисциплине документооборота, не экономить на автоматизации учетных процессов и правовом обеспечении своей бухгалтерской и финансовой службы. Это поможет существенно снизить уровень отложенных рисков, которые с учетом нашего законодательства, есть абсолютно в каждом бизнесе.

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