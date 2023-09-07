Взгляд изнутри. Хорошим свое материальное положение чаще всего называют в Сибири

Чаще всего хорошим свое материальное положение называют жители Сибирского федерального округа (СФО). Собственным благосостоянием доволен 31% участников опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение». Во всех остальных округах страны этот показатель меньше.

Кому на Руси жить хорошо

В среднем по России хорошим свое материальное положение называют 23% респондентов. В тройку лидеров по этому показателю входят Сибирский, а также Уральский и Дальневосточный федеральные округа:

Сибирский ФО — 31%;

Дальневосточный ФО — 28%;

Уральский ФО — 28%;

Центральный ФО — 25%;

Приволжский ФО — 22%;

Северо-Западный ФО — 19%;

Северо-Кавказский ФО — 19%;

Южный ФО — 15%.

При этом плохим свое материальное положение считают 16% опрошенных сибиряков. Это один из самых низких показателей в стране, но все же в Центральном и Северо-Западном округах он еще ниже — 14% и 15% соответственно.

Сбережения. Доходы. Деньги (кажется, это НЕ бесплатное фото). ru.freepik.com

В целом по стране довольны своим благосостоянием 23% населения, а недовольны — 18%. Еще 56% назвали свой достаток средним. Меньше всего людей считают себя середняками в Уральском (46%), а также Северо-Кавказском и Сибирском (по 51%) округах.

Благосостояние алтайских горожан

Если экстраполировать на Алтайский край разбивку по городам согласно численности населения, то получится, что наиболее довольны своим положением жители Бийска, Рубцовска и Новоалтайска, относящихся к городам с населением 50-250 тыс. человек. В таких населенных пунктах свое материальное положение называют хорошим 28% участников опроса.

Сбережения. Доходы. ru.freepik.com

Во всех остальных городах и селах довольны своим достатком 22% респондентов. Исключением может послужить лишь Барнаул — в городах с численностью населения от 250 тыс. до 1 млн человек, довольны своим положением лишь 18% опрошенных. В городах-миллионниках этот показатель выше — 23%, но на Алтае таких нет, да и на всю Сибирь их только три: Новосибирск, Омск и Красноярск.

Если говорить о динамике, то улучшение своего благосостояния чаще всего отмечают, опять же, в таких городах, как Бийск, Рубцовск и Новоалтайск — 15%. В сельской местности об улучшении заявили 9% опрошенных, в таких городах, как Алейск, Белокуриха, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Славгород и Яровое — 10%, в Барнауле — 7%.

Доход. НДФЛ. Pixabay.com

Бывало и получше

Отметим, что в ответах сибиряков на вопрос о текущем материальном положении положительные отзывы превалировали над отрицательными. Однако когда речь зашла о динамике, то все оказалось наоборот — большинство респондентов заявили, что их благосостояние ухудшилось.

На ухудшение указал 21% респондентов из всех городов с населением свыше 50 тыс. человек. В Алтайском крае это: Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. На селе об ухудшении сообщили 19%, в таких городах, как Алейск, Белокуриха, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Славгород и Яровое — 16%.

Калькулятор. pixabay.com

В целом по стране, улучшение своего материального положения за последние два-три месяца отмечают 10% россиян, ухудшение – 20%, еще 69% считают, что оно практически не изменилось.

Прогнозы на ближайший год

Рассчитывают на улучшение своего материального положения в ближайший год 26% опрошенных россиян. Ухудшения ждут 16% респондентов, 36% считают, что особых изменений не будет. При этом каждый пятый респондент затруднился ответить на этот вопрос.

Зарплата. Доходы. Финансы. altapress.ru

Что касается Алтайского края, то проекция опроса показывает следующую картину: соотношение оптимистов и пессимистов в Барнауле составляет 27% против 19%. В Бийске, Рубцовске и Новоалтайске этот разрыв еще сильнее — 31% против 15%.

Алейск, Белокуриха, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Славгород и Яровое показывают 21% оптимистов и 18% оптимистов. Затруднилось ответить более четверти жителей таких городов — 26%. В остальных населенных пунктах затруднившихся меньше — 20-23%.

Жители Алтайского края в среднем отдают за кредиты больше половины своего ежемесячного дохода. CC0

В сельской местности улучшений ожидает только 25% населения, зато пессимистов здесь меньше всего — к ухудшению готовятся лишь 10% участников опроса. Напомним, что в Алтайском крае на селе проживает почти половина населения — 44%.