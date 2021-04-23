История — это не даты и не скупая сводка начала и конца тех или иных событий. История — это люди. И именно для людей начал свою работу на просторах всемирной сети социальный проект «Создай историю», призванный увековечить память о предках и наполнить семейную летопись лицами наших близких.

Старт проекта неслучайно выпал на весну. В преддверии Родительского дня, который отмечается в 2021 году 11 мая, самое время обратиться к прошлому своей семьи, усопшим близким и еще раз понять, сколь важно пронести и передать наследие предшествующих поколений в будущее.

Зачем это нужно?

По словам создателя проекта, директора камнеобрабатывающего завода «АРКАДО- ГРАНИТ» Евгения Шевчука, данное начинание должно внести свой вклад в решение проблемы потери исторической идентичности, утраты нитей, связывающих нас с предыдущими поколениями и банальной потери семейной памяти.

Евгений Шевчук,

инициатор проекта «Создай историю»:

— Проект «Создай историю» направлен на объединение усилий и создание общей летописи предков. Мы предлагаем, вместе, буквально всем миром начать заполнение электронного архива данных, который будет так нужен будущим поколениям. На электронной площадке «Создай историю» любой человек сможет увековечить историю о своем усопшем родственнике, рассказать, где он родился, жил, учился, каковы были его достижения, поведать вехи его биографии. Мы убеждены, что со временем, по мере заполнения этого интернет-ресурса, доступ к информации о многих родственниках, о существовании которых вы даже и не подозревали, об их жизненном пути и роли в истории вашей семьи станет простым и удобным.

Авторы проекта уверены, что потратив совсем немного времени и воспользовавшись возможностями сайта «Создай историю», люди смогут оказать неоценимую услугу для прошлых и будущих поколений, не предавая имена и судьбы своих родных и близких забвению.

Как создать историю?

Каждый посетитель сайта «Создай историю» может оставить и при необходимости отредактировать информацию об ушедшем из жизни человеке, которого он хорошо знал.

В целях максимального удобства проходить регистрацию и авторизацию на сайте не нужно. Посетитель имеет возможность заполнить типовую форму, указав вехи биографии своего усопшего родственника или друга.

В форму можно внести до 2500 символов — около 300 слов. В том случае, если этого окажется мало и вам есть, что рассказать о вашем близком человеке, необходимо связаться с модератором проекта «Создай историю».

Также имеется возможность загрузить на сайт 3−5 фотографий вашего близкого, заметки из газет и т.п.

Полезный инструментарий

Прекрасно понимая, что у многих сегодня существует внутренняя потребность обратиться к истории своей семьи, но не всегда хватает усидчивости и знаний для этого, мы предлагаем посетителям нашего сайта воспользоваться полезными разделами, где рассказываем о том, как начать поиски исторических корней, воспользоваться помощью государственных архивов и ЗАГСов, даем ссылки на ресурсы, которые будут полезны начинающим поисковикам.

Еще один раздел сайта объясняет, зачем нужны QR-коды на памятниках. Отметим, что благодаря этой технологии значительно упрощается поиск могил усопших родственников, поскольку QR-код позволяет точно определить местоположение того или иного захоронения через мобильное устройство.

Кроме того, QR-коды могут помочь и в процессе ухода за могилами — ведь информация о том, какие работы и где именно нужно выполнить, может быть передана удаленно и с максимальной точностью.

Мы убеждены, #СоздайИсторию — это общее дело. И только вместе у нас все получится.