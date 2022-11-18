Вжух! В Алтайском крае запустят самый быстрый пригородный поезд

Новый пригородный поезд начнет курсировать в Алтайском крае по маршруту Барнаул — Славгород уже 12 декабря. Он будет дешевле и быстрее всех остальных.

Полный охват

На сегодняшний день в Алтайском крае курсируют четыре пригородных поезда: «Калина Красная» и «Восток» соединяют Барнаул с Бийском, «Просторы Алтая» и «Просторы Алтая II» — с Рубцовском. Ими пользуется 70 тыс. человек в месяц.

Неохваченным до сих пор оставался лишь участок Барнаул — Славгород. Пока предварительно решено, что новый поезд будет ходить через день, со всеми остановками во всех районах. Маршрут пройдет через Ребриху, Овечкино, Гилевку, Кулунду и Табуны. Название пока обсуждается.

Дмитрий Коровин,

замглавы алтайского минтранса:

Название в работе — много споров, много версий. Все они связны со степью, скоростью и той территорией края. Инициировали ряд вариантов — посмотрим, какой закрепится.

Стоимость , время , расстояние

Поезд Барнаул — Славгород будет включать в себя три класса. В первом проезд будет стоить 1160 рублей, в третьем — 677. Студентам предоставляется скидка в размере 50%. Из всех пригородных поездов на тепловозной тяге Барнаул — Славгород станет самым скорым. Он будет преодолевать 395 км за 6,5 часов.

По словам министра транспорта Алтайского края Антона Воронова, на начальном этапе маршрут будет субсидируемым, ориентировочно, наполовину. При этом Дмитрий Коровин отметил, что бийский и рубцовский поезда не субсидируются, поскольку являются самоокупаемыми.

Антон Воронов,

министр транспорта АК:

Мы надеемся, что это новое направление вдохнет новую жизнь в степную часть края. Например, студенты из тех мест с удовольствием пользуются поездами, потому что дорога утомительная, непростая. Кроме того, в этом направлении есть большой поток туристов.

Электропоезд ЭП3Д. tmholding.ru

Тепловозы vs электрички

Алтайский край — это регион, который одним из первых начал заниматься развитием пригородного движения на тепловозной тяге как альтернативы электричкам.

Пригородное сообщение чаще всего реализуется посредством электропоездов, однако на Алтае около половины железных дорог остаются не электрифицированными, поэтому были запущены поезда на тепловой тяге.

Тем не менее, электрички в крае тоже есть. В конце текущего года даже ожидается поступление нового электропоезда, а в начале следующего — еще одного. Это будут поезда новой серии ЭП3Д.