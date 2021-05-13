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Экономика

Взлет цен прогнозируют на шоколад и губную помаду

Стоимость шоколада резко возрастет под действием «небывалых» ценовых максимумов на пальмовое масло, следует из прогноза Bloomberg.

Шоколад.
Шоколад.
unsplash.com

Дороже станет декоративная косметика, гигиеническая продукция — например, губная помада и зубная паста, при производстве которых также требуется «пальма».

Вследствие пандемии коронавируса цены на пальмовое масло стали «кусаться». За год они взлетели на 120%, до $1091 за тонну — при отсутствии ослабления спроса.

В основном добывают пальмовое масло в Индонезии и Малайзии, пишет «Росбалт». Оба государства покрывают 84% мировой потребности в этом продукте.

Из-за дефицита рабочих рук, вызванного коронакризисом, выпуск сократился. Между тем самые главные импортеры масла — Китай и Индия — требуют нарастить поставки.

В 2019 году сообщалось, что использование «грязного» пальмового масла могут запретить в пищепроме. Инициаторы данного вопроса апеллируют к тому, что эфиры несут риск для здоровья и могут стать причиной развитие рака.

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