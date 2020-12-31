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Экономика

Взлетели цены на эмалированные кастрюли

В России перед Новым годом подорожали некоторые категории товаров, которые входят в число самых популярных подарков, сообщает ТАСС.

Кастрюля.
Кастрюля.
altapress.ru

Больше всего среди популярных новогодних подарков подорожали эмалированные кастрюли, говорится в сообщении Росстата. Эта категория товаров подорожала на 4,8%, до 875 рублей в среднем.

Полотенца оказались не менее востребованными и тоже выросли в цене — на 3,7%, до 329 рублей.

Подорожали и более традиционные подарки. Шоколад стал дороже на 3,5% (в среднем 892 рублей за килограмм), отечественный коньяк — на 1,5% (1284 рублей). Цена на книги детективного жанра, которые статистическое ведомство тоже включило в число популярных подарков, выросла на 3%, до 351 рубля.

Мягкие игрушки стали дороже на 2,9%. В среднем такой подарок обходится в 593 рубля, пишет polit.ru.

При этом снизились средние цены на смартфоны — на 0,9%, до 9563 рублей.

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