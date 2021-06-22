Взлетели цены на нефть

Стоимость нефти марки Brent впервые за два года взлетела выше 75 долларов за баррель.

По состоянию на 8:40 по московскому времени она составила 75,08 доллара, на максимуме цена доходила до 75,22 доллара, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Котировки сорта WTI также поднимались до 73,31 долларов за баррель, после чего скорректировались до 73,15 доллара, пишет Lenta.ru.

Данных о российской Urals пока нет.

На этом фоне курс рубля перешел к слабому росту. С начала торгов доллар опустился до 73,09 рубля.

Черный понедельник

Стоимость нефти вследствие распада договоренностей между странами ОПЕК+ радикально уменьшилась 9 марта 2020 года — с $45 до $30.

Эту дату назвали «черным понедельником». Потом стоимость сырья потеряла еще 30%. Вслед за нефтью обесценился российский рубль.